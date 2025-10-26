Női méhész az elnöki székben! Elárulta, hogyan akarja felvenni a kesztyűt az ágazatot sújtó problémákkal

Negyvenéves fennállását ünnepelte az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, melynek október 19-én tartott tisztújító közgyűlése több szempontból is különlegesre sikerült: az egyesület élére a szolnoki Molnár-Kun Lilla személyében női méhész került, aki új szemlélettel szeretné felvirágoztatni a ágazatot.

Molnár-Kun Lilla azon kevés női méhész egyike, akik az országban elnöki pozícióban dolgozhatnak a szakma fejlődéséért

Fotó: Beküldött

A leköszönő elnök helyét női méhész veszi át

A méhészek nemcsak a jubileumot ünnepelték, hanem el is búcsúztak Rádi Tibortól, aki huszonöt év után adta át a stafétát. Az egyesület életében új korszak kezdődött: a tagok egy női elnöknek szavaztak bizalmat, aki friss lendülettel és modern szemlélettel veszi át a vezetést.

Amilyen nagy megtiszteltetés számomra, hogy női méhészként egy közel háromszáz fős egyesület élére kerülhetek, ugyanakkora kihívás is

– mondta Molnár-Kun Lilla, az új elnök, aki tizenöt éve foglalkozik méhészettel, és korábban már az ellenőrző bizottságban, illetve küldöttként is aktívan részt vett a közösség életében.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke is, aki kiemelte: az országban alig néhány női egyesületi elnök van, így a vármegyei szervezet példát mutathat a szakmában.

Hagyomány és megújulás kéz a kézben

Molnár-Kun Lilla portálunknak az új pozícióval járó feladatokról is mesélt: célja, hogy élettel és közösséggel töltse meg újra a méhészeti egyesületet. Mint mondta, a személyes találkozásoknak ma is óriási jelentőségük van, még akkor is, ha az online tér manapság már mindenki számára megkerülhetetlen.

Az emberek társas lények, és ez különösen igaz a méhészekre. Fontos, hogy találkozzunk, beszélgessünk, és megosszuk egymással a tapasztalatokat. Emellett szeretném, ha az online jelenlétünk is erősödne, hogy azokhoz is elérjünk, akik inkább az interneten keresztül kapcsolódnak a közösséghez

– fogalmazott.

A tervek között méhészet-látogatások, szakmai bemutatók és közösségi programok is szerepelnek, hogy a tagok egymástól tanulva láthassák, hol és hogyan lehet sikeresen gazdálkodni, mézet termelni és értékesíteni.