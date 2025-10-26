1 órája
Női méhész az elnöki székben! Elárulta, hogyan akarja felvenni a kesztyűt az ágazatot sújtó problémákkal
Tisztújító közgyűlést tartott az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete. A rendezvényen bemutatták az új elnököt Molnár-Kun Lilla személyében, aki azon kevés női méhész közé tartozik, akik betöltik ezt a pozíciót az országban. Friss szemlélettel és közösségi erővel igyekszik visszaadni a hitet abban, hogy a nehézségek ellenére a magyar méz jövője még mindig aranyat érhet.
Molnár-Kun Lilla az új vármegyei elnök
Negyvenéves fennállását ünnepelte az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, melynek október 19-én tartott tisztújító közgyűlése több szempontból is különlegesre sikerült: az egyesület élére a szolnoki Molnár-Kun Lilla személyében női méhész került, aki új szemlélettel szeretné felvirágoztatni a ágazatot.
A leköszönő elnök helyét női méhész veszi át
A méhészek nemcsak a jubileumot ünnepelték, hanem el is búcsúztak Rádi Tibortól, aki huszonöt év után adta át a stafétát. Az egyesület életében új korszak kezdődött: a tagok egy női elnöknek szavaztak bizalmat, aki friss lendülettel és modern szemlélettel veszi át a vezetést.
Amilyen nagy megtiszteltetés számomra, hogy női méhészként egy közel háromszáz fős egyesület élére kerülhetek, ugyanakkora kihívás is
– mondta Molnár-Kun Lilla, az új elnök, aki tizenöt éve foglalkozik méhészettel, és korábban már az ellenőrző bizottságban, illetve küldöttként is aktívan részt vett a közösség életében.
A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke is, aki kiemelte: az országban alig néhány női egyesületi elnök van, így a vármegyei szervezet példát mutathat a szakmában.
Hagyomány és megújulás kéz a kézben
Molnár-Kun Lilla portálunknak az új pozícióval járó feladatokról is mesélt: célja, hogy élettel és közösséggel töltse meg újra a méhészeti egyesületet. Mint mondta, a személyes találkozásoknak ma is óriási jelentőségük van, még akkor is, ha az online tér manapság már mindenki számára megkerülhetetlen.
Az emberek társas lények, és ez különösen igaz a méhészekre. Fontos, hogy találkozzunk, beszélgessünk, és megosszuk egymással a tapasztalatokat. Emellett szeretném, ha az online jelenlétünk is erősödne, hogy azokhoz is elérjünk, akik inkább az interneten keresztül kapcsolódnak a közösséghez
– fogalmazott.
A tervek között méhészet-látogatások, szakmai bemutatók és közösségi programok is szerepelnek, hogy a tagok egymástól tanulva láthassák, hol és hogyan lehet sikeresen gazdálkodni, mézet termelni és értékesíteni.
Nehéz szezonon vannak túl a méhészek
– A méhészet helyzete jelenleg nem rózsás – fogalmazott Lilla. Az aszályos időjárás miatt az Alföld az ország egyik legnehezebb helyzetben lévő régiójává vált, ahol idén szinte minden mézelő növény elmaradt a várttól.
A repce vetésterülete drasztikusan lecsökkent, az akác elfagyott, a napraforgó rövid ideig mézelt, a köztes növények pedig alig adtak termést. Hiába mozdultak el a mézárak pozitív irányba, kevés a méz, így az értékesítés is nehézkes.
A magyar méz ismertsége és megbízhatósága szerinte továbbra is erős, de a piaci egyensúly felborult: sokan kényszerből a belföldi értékesítésre tértek át, miután a felvásárlási árak és az exportpiac is beszűkült.
Női szemlélet, közösségi erő
Az új elnök négy évre kapott bizalmat, és – mint fogalmazott – nem egyedül akarja megváltani a világot. Rádi Tibort a tagság tiszteletbeli elnöknek kérte fel, hogy tapasztalatával segítse a fiatalabb vezetést.
A 25 év nem múlhat el nyomtalanul. Ő rengeteget tapasztalt, jó és rossz időszakokat egyaránt megélt, ezért szeretném, ha továbbra is ott lenne mellettünk tanácsadóként
– fűzte hozzá a szolnoki szakember.
A szakmai munka mellett nem kis kihívás lesz mindezt összeegyeztetni a méztermeléssel és a karácsonyi szezonra készüléssel, amikor a céges megrendelések már javában zajlanak. Mégis bizakodó: szerinte a méhészet akkor él, ha közösség van mögötte.
Nem lehet mindent egyedül csinálni. Csapatban, egymást segítve tudunk előre haladni. Én pedig hiszek abban, hogy egy rossz év után csak jobb jöhet
– jelentette Molnár-Kun Lilla.
A magyar méz jövője a kitartásban rejlik
Évtizedek után a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei méhészek ismét fordulóponthoz érkeztek: egy tapasztalt vezető búcsúzott, és egy új generáció lépett színre. A közösség egyszerre őrzi a hagyományokat és keresi az új utakat – a cél pedig ugyanaz, mint négy évtizede: a magyar méz hírnevének és minőségének megőrzése.
