Közelednek a hajnali fagyok, ők vannak a legnagyobb veszélyben
Most aztán tényleg beköszöntött a hideg, őszies időjárás, helyenként már nem először tapasztalhattunk fagypont közeli hőmérséklet a hajnali órákban, és míg mi rétegesen fel tudunk öltözni, a növények aliga tudják megvédeni magukat. Mit tehetünk értük?
A fagyok leginkább a kerti növényeinket viselhetik meg, hisz a legtöbb esetben nincs mi megvédje őket a hűvös időjárástó, melybe a napokban egyre inkább belelépkedtünk. Már nem az első eset, hogy a réginónkban is fagyponthoz közelített a hőmérséklet a hajnali órákban, ennek okán pedig eljött az idő, hogy elgondolkodjunk a növények téliesítése kapcsán.
Növények téliesítése? Mégis hogyan?
Már korábban is foglalkoztunk azzal, miért is fontos a növények téli védelme, de nem lehet elégszer hangsúlyozni az okokat, ha azt szeretnék, hogy tavasszal is csodás kert fogadjon minket. De miért rágódjunk csak a miérteken, ha időben is tudunk cselekedni. Ehhez most bemutatunk néhány egyszerű módszert a növények és a kert téliesítéséhez.
Költöztetés
A növényvédelem első és egyben a legegyszerűbb lépése, hogy ha tudjuk, helyezzük biztonságba növényeinket. Ha van hely – például garázs vagy pince – a cserepes darabokat költöztessük a négy fal közé, idővel a növény meghálája a gondoskodást.
Tegyük télállóvá növényeinket
Azokat a dézsás növényeket, amiket nem lehet elmozdítani helyükről, érdemes védőanyagokkal megvédeni (a dézsát bekenve) a fagytól. Magukat a növényeket is tudjuk védeni, ehhez elég jutát vagy vlies-t használni. Ezzel elkerülhetjük a fagykárt és a kiszáradást – tanácsolja az Obi szakembere.
Ültetett növények védelme
Természetesen a gyökeres kerti növények vannak leginkább kitéve a időjárásnak, de róluk is lehet gondoskodni. Ehhez fenyőgallyakat vagy mulcsot kell felhalmozni az oltás helyéig. A fiatal fákat meszeléssel, juta- vagy nádtakaróval lehet a legjobban megóvni a zimankótól.
Érdekünk a zöldellő gyep
Az Obi szerint, az őszi gyepápolás nem igényel túl sok munkát, elég feladatai a falevelek összegyűjtése, valamint egy utolsó fűnyírás és trágyázás.
Szívós évelők
Hogy mi van az évelő növényekkel? Nos, ők olyanok, mint Chuck Norris, nem igényelnek külön védelmet. Legalábbis általában.
