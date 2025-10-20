2 órája
Lovak az iskola udvarán? Érdekes napnak néztek elébe a diákok – galéria
A bőség kínálata. Ez jellemezte azt az eseményt, melyet egy karcagi iskolában tartottak. A nyílt nap keretében a pályaválasztás előtt álló diákok látványos bemutatók keretében ismerkedhettek a szakképzések legjobbjaival.
Aktív foglalkoztató jellegű nyílt napot tartott pénteken a karcagi Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium.
Látványos bemutatókkal készült az iskola a nyílt napra
Az iskola képzési kínálatát, eredményeit, az ösztöndíjrendszert Szűcs Judit igazgató ismertette a szép számú érdeklődő, pályaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak és szüleiknek. Ezt követően a vendégek gyakorlatban is meggyőződhettek a képzésekről.
Szakképzési nyílt nap KarcagonFotók: Daróczi Erzsébet
A délelőtt során a mezőgazdasági gépésztechnikus, a pénzügyi ügyviteli ügyintéző, a környezetvédelem, az élelmiszeripar, a közszolgálati technikus, a mezőgazdasági technikus, a gimnáziumi és a honvéd kadét programban résztvevők látványos bemutató órákkal készültek. Ennek köszönhetően többek között volt 3D-s nyomtatás, önvédelmi bemutató, középkori időutazás, kadét és rendőrségi bemutató és gazdaudvar is várt a nyolcadikosokra.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!