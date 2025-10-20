Lovak az iskola udvarán? Érdekes napnak néztek elébe a diákok – galéria

A délelőtt során a mezőgazdasági gépésztechnikus, a pénzügyi ügyviteli ügyintéző, a környezetvédelem, az élelmiszeripar, a közszolgálati technikus, a mezőgazdasági technikus, a gimnáziumi és a honvéd kadét programban résztvevők látványos bemutató órákkal készültek. Ennek köszönhetően többek között volt 3D-s nyomtatás, önvédelmi bemutató, középkori időutazás, kadét és rendőrségi bemutató és gazdaudvar is várt a nyolcadikosokra.

