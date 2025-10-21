október 21., kedd

1 órája

Nem tudja, mi lesz nyitva október 23-án? Semmi baj, mutatjuk a listát!

Csütörtökön ismét megáll egy pillanatra az ország, hogy fejet hajtson az 1956-os forradalom hősei előtt. A nemzeti ünnep idején a városok elcsendesednek, az üzletek ajtói zárva maradnak – de akad néhány kivétel. Mutatjuk, hogy mi lesz nyitva október 23-án!

Avar Vanda

Minden munkaszüneti nap alkalmával felmerül az emberekben, hogy vajon hová lehet szaladni, ha kifogy a kenyér,  a kávé, vagy pont aznap üti ki a láz a gyereket. Mivel ilyenkor a nagy üzletláncok, mint a Lidl, Aldi, Spar, Tescho, Auchan, Obi és hasonlók a kereskedelmi törvény alapján zárva lesznek, csak kevés lehetősége lesz annak, aki előző nap nem vásárol be rendesen. Mutatjuk mi lesz nyitva október 23-án!

nyitva október 23-án
Ön tudja, hogy mi lesz nyitva október 23-án?
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Mi lesz nyitva október 23-án?

Szerencsére lesz néhány opció, ahol alapvető dolgokat be lehet szerezni a nemzeti ünnep napján is:

  • a benzinkutak és üzleteik, így például a Spar Express az OMV-nél;
  • a legtöbb éjjel-nappali üzlet,
  • az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, (Szolnokon a Szent István Patika a Verseghy úton.)
  • az önálló virágboltok, (az Éva Virág a szolnoki Széchenyi lakótelepen például 13 óráig);
  • egyes vendéglátó- és szórakozóhelyek;
  • kisebb, boltok, trafikok, ahol a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé;
  • albán pékségek.

Az is hasznos tudni, hogy az ünnepnap alkalmából a RepTár ingyenes belépéssel és programokkal vár minden kedves látogatót és a vármegyeszékhely két mozija is nyitva lesz.

Tehát nem kell kétségbeesni, ha valakinek nincs kedve a szerdai tömeges vásárlási lázban részt venni: kenyeret, tejet, fájdalomcsillapítót, virágot, dohányterméket és alkoholos italt biztosan fog tudni szerezni azon az egy, október 23-ai napon is. Péntektől ugyanis minden visszaáll a rendes kerékvágásba, és a megszokott rend szerint lesznek nyitva az üzletek. 

 

 

