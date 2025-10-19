Hogyan dönthető el, hogy elkaptuk a Nyugat-nílusi lázat? A háziorvos most elmondja

A köhögés, tüsszögés, torokfájás és a láz újra beköltözött a mindennapjainkba és sokan teszik fel a kérdést, influenza, covid, nyugat-nílusi láz, milyen vírus van a levegőben? A válasz már korántsem olyan egyértelmű, mint pár éve. Dr. Habony Norbert ceglédi felnőtt háziorvos hírportálunknak elmondta, mi a helyzet most a vírusokkal, hogyan különböztetjük meg a betegségeket, és mit tehetünk, hogy minél kevesebben dőljenek ki a sorból.

A vírusok idén korábban érkeztek, mutatjuk, mikor gyanakodhat a Nyugat-nílusi lázra

Fotó: Illusztráció / Pixabay

A vírusok idén korábban jöttek

– A tapasztalatunk szerint idén egy kicsit korábban érkezett az alsó légúti betegségek szezonja – fogalmazott az orvos, ráadásul, mint mondja, az alsó és felső légúti fertőzések között jelenleg feltehetően egyszerre három vírus is kering.

Az egyik, ami biztos, hogy nem COVID, de valamilyen alsó légúti tüneteket okozó vírusfertőzés, aztán van a COVID, ami szintén alsó-felső légúti, illetve általános tüneteket okozó fertőzés. Emellett van egy harmadik, ami nem légúti panaszokat okoz a betegeknek, elsősorban inkább hányással, hasmenéssel járó.

A koronavírus kapcsán elmondta, bár még jelen van köztünk, de a sokadik variáns hatására gyakorlatilag olyan mértékűre szelídült, mint egy influenzafertőzés. A háziorvos szerint a jelenlegi helyzetben a két vírus tünetei nagyon hasonlóak lehetnek.

Megtudtuk azt is, hogy bár a rendelőkben elérhetőek a tesztek, de a COVID-ot már nem szűrik már hivatalosan, mert a tünetek többek között influenzához hasonlóak. Láz, fejfájás, torokfájás, száraz köhögés, esetenként ízérzékelés-vesztés, ezek mindkét betegségnél előfordulhatnak. A kezelés is azonos, amely elsősorban a tünetek enyhítését célozza: lázcsillapítás, torokfájás enyhítése, gyulladáscsökkentéő szedése, folyadékpótlás.

– Ha az alsó légutak is érintettek, akkor javasoljuk a hörgőtágítót vagy nyákoldót. Az esetek egy részében azonban előfordulhat bakteriális felülfertőződés, ilyenkor antibiotikumra is szükség lehet – tette hozzá.

Érint minket a Nyugat-nílusi láz?

A sok légúti fertőzés mellett vajon a Nyugat-nílusi láztól mennyire kell tartani? A héten két új esetet jelentettek, a Jászkunságban egy 6 éves kisfiút, míg Csongrád-Csanád vármegyében egy 45 éves nőnél azonosították.

Én még nem találkoztam ilyen esettel

– mondta dr. Habony Norbert.