1 órája
Hogyan dönthető el, hogy elkaptuk a Nyugat-nílusi lázat? A háziorvos most elmondja
Korábban indult idén az influenzaszezon. A koronavírus mellett a Nyugat-nílusi láz is megjelent. Mutatunk mindent, amit a vírusokról, tünetekről és az ellenük való hatékony védekezésről tudni kell.
A köhögés, tüsszögés, torokfájás és a láz újra beköltözött a mindennapjainkba és sokan teszik fel a kérdést, influenza, covid, nyugat-nílusi láz, milyen vírus van a levegőben? A válasz már korántsem olyan egyértelmű, mint pár éve. Dr. Habony Norbert ceglédi felnőtt háziorvos hírportálunknak elmondta, mi a helyzet most a vírusokkal, hogyan különböztetjük meg a betegségeket, és mit tehetünk, hogy minél kevesebben dőljenek ki a sorból.
A vírusok idén korábban jöttek
– A tapasztalatunk szerint idén egy kicsit korábban érkezett az alsó légúti betegségek szezonja – fogalmazott az orvos, ráadásul, mint mondja, az alsó és felső légúti fertőzések között jelenleg feltehetően egyszerre három vírus is kering.
Az egyik, ami biztos, hogy nem COVID, de valamilyen alsó légúti tüneteket okozó vírusfertőzés, aztán van a COVID, ami szintén alsó-felső légúti, illetve általános tüneteket okozó fertőzés. Emellett van egy harmadik, ami nem légúti panaszokat okoz a betegeknek, elsősorban inkább hányással, hasmenéssel járó.
A koronavírus kapcsán elmondta, bár még jelen van köztünk, de a sokadik variáns hatására gyakorlatilag olyan mértékűre szelídült, mint egy influenzafertőzés. A háziorvos szerint a jelenlegi helyzetben a két vírus tünetei nagyon hasonlóak lehetnek.
Megtudtuk azt is, hogy bár a rendelőkben elérhetőek a tesztek, de a COVID-ot már nem szűrik már hivatalosan, mert a tünetek többek között influenzához hasonlóak. Láz, fejfájás, torokfájás, száraz köhögés, esetenként ízérzékelés-vesztés, ezek mindkét betegségnél előfordulhatnak. A kezelés is azonos, amely elsősorban a tünetek enyhítését célozza: lázcsillapítás, torokfájás enyhítése, gyulladáscsökkentéő szedése, folyadékpótlás.
– Ha az alsó légutak is érintettek, akkor javasoljuk a hörgőtágítót vagy nyákoldót. Az esetek egy részében azonban előfordulhat bakteriális felülfertőződés, ilyenkor antibiotikumra is szükség lehet – tette hozzá.
Érint minket a Nyugat-nílusi láz?
A sok légúti fertőzés mellett vajon a Nyugat-nílusi láztól mennyire kell tartani? A héten két új esetet jelentettek, a Jászkunságban egy 6 éves kisfiút, míg Csongrád-Csanád vármegyében egy 45 éves nőnél azonosították.
Én még nem találkoztam ilyen esettel
– mondta dr. Habony Norbert.
Az ECDC, vagyis az Európai Betegségmegelőzési Központ rendszeresen közöl adatokat, és 2025-ben is több európai ország jelentette a Nyugat-nílusi láz fertőzés felbukkanását. Magyarországon sem ismeretlen a vírus: korábbi években már kimutatták a jelenlétét, főleg ott, ahol a madarak vonulási útvonalai áthaladnak, hiszen a kórokozó szúnyogcsípéssel terjed.
A klímaváltozás és a csapadékosabb, melegebb nyarak kedveznek a szúnyogoknak, ezért a jövőben több lehet az ilyen eset. – Ugyanakkor fontos tudni, hogy a legtöbb fertőzés tünetmentes, és csak nagyon kis arányban alakul ki súlyos betegség – hangsúlyozta a ceglédi háziorvos.
Milyen tünetekkel jelentkezhet?
A Nyugat-nílusi láz legtöbbször influenzaszerű tüneteket okoz:
- láz,
- fejfájás,
- izom- és ízületi fájdalom,
- fáradtság,
- ritkábban hányinger,
- hányás vagy
- bőrkiütés jelentkezhet.
A háziorvos elmondta ennek a betegségnek a tünetei nagyon hasonlítanak az influenza vagy a COVID tüneteire, ezért laikusként nehéz megkülönböztetni őket. Megnyugtatott azonban mindenkit: a súlyosabb, idegrendszeri szövődményekkel járó forma rendkívül ritka, kevesebb mint az esetek egy százalékát érinti. Fontos azonban figyelni, mert azonnali orvosi ellátást igényel, ha az alábbi tünetek lépnének fel:
- zavartság,
- merev nyak,
- izomgyengeség,
- tudatzavar,
- bénulás.
Ha a szokásos influenza kezelés ellenére nem javul a beteg állapota, vagy nyáron, nagy szúnyogaktivitás idején jelentkeznek a tünetek, akkor érdemes orvoshoz fordulni. A diagnózist laborvizsgálat – vérvétel vagy, súlyosabb esetben, gerincvíz-elemzés – erősítheti meg. A kezelés itt is tüneti: folyadékpótlás, láz- és fájdalomcsillapítás, pihenés. Súlyos esetben kórházi ellátásra lehet szükség, ahol megfigyelik a beteget, és támogatják a légzést vagy a keringést.
A megelőzés kulcsa a szúnyogcsípések elkerülése
– Használjunk hatékony rovarriasztókat, viseljünk hosszú ujjú ruhát, és lehetőleg szürkületkor vagy hajnalban ne tartózkodjunk sokáig a szabadban – sorolta dr. Habony Norbert. A rovarhálók, a vízgyűjtők kiürítése, az állóvíz megszüntetése is sokat segít. Az orvos szerint az illóolajok, gyertyák vagy karkötők nem jelentenek valódi védelmet, ezek inkább látszatmegoldások.
– A védekezés akkor hatékony, ha több módszert kombinálunk: megfelelő riasztót használunk, odafigyelünk a ruházatra, és megszüntetjük a szúnyogok számára ideális helyeket. Nem kell félni, de érdemes tudatosan védekezni – fogalmazott.
Elengedhetetlen az odafigyelés, ha távol akarunk maradni a vírusoktól
Az influenzának nincs biztos megelőzése, de a higiéniai szabályok betartásával sokat tehetünk.
– Aki felső- vagy alsó légúti panaszokat tapasztal, maradjon távol a közösségtől, viseljen maszkot, és figyeljen a kézmosásra, a fertőtlenítésre. Az iskolákban, intézményekben, munkahelyeken a kilincsek, ajtófogók, közös használatú tárgyak gyakori fertőtlenítése nagyon sokat számít – magyarázta.
A koronavírus időszakának tanulsága máig érvényes, a maszkviselés valóban képes visszaszorítani a vírusok terjedését. – Ha valaki a vírusfertőzésre jellemző tüneteket mutat (lázas, köhög), és felelősen maszkot hord, már azzal is sokat segít, mert nem fertőz meg másokat – mondta.
A krónikus betegek nagyobb veszélyben vannak
Dr. Habony Norbert szerint nem mindegy, milyen állapotban éri el a szervezetet a fertőzés. – A legnagyobb veszélyben a krónikus betegek vannak: a szívbetegek, az asztmások, illetve a COPD-sek. Utóbbi betegek esetében a tüdő ventilláció, öntisztuló képessége gyengébb a szűkebb légutak miatt, ezért egy alsó légúti fertőzés hosszabban és nehezebben gyógyulhat – magyarázta.
A COPD, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegség miatt a hörgők tágassága csökken, emiatt a betegek nehezebben lélegeznek ki, és lassabban regenerálódnak. – Ha valaki stabil állapotban kapja el az influenzát, jóval könnyebben átvészeli, mint az, aki nem szedi rendszeresen a gyógyszereit, vagy elhanyagolja a betegségét – mondta a háziorvos.
Érdemes felvenni az védőoltást
– Épp most kaptuk meg az influenza elleni védőoltásokat, minden praxisban elérhetők, és a betegek számára ingyenesen beadják – ajánlotta a ceglédi orvos. A védőoltás elsősorban azoknak ajánlott, akiknek valamilyen társbetegsége van, mert náluk nagyobb a szövődmények esélye. – Mi azoknak javasoljuk az oltást, akik egy influenzafertőzésből is nehezebben jönnek ki, például a krónikus tüdőbetegségben szenvednek, szívbetegek vagy autoimmun kórképük van – közölte. Hozzátette, a koronavírus elleni oltóanyag náluk már nem kapható.
Trabach János tíz éve döntést hozott, mára a Tiszazug egyik meghatározó alakjává vált
A fürdőből egyenesen a természetbe – ez a kisvonat lett az ősz slágere