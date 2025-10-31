1 órája
„Önök írták a kórház történetét” – ünnepi találkozó a karcagi nyugdíjasoknak – galériával
Magyar nóták és operett dalok szóltak a karcagi nyugdíjasoknak. A Karcagi Kátai Gábor Kórház vezetősége a kórház nyugdíjasai számára nyugdíjas-találkozót szervezett október 30-án.
A Karcagi Kátai Gábor Kórház vezetősége a kórház nyugdíjasai számára csütörtökön este nyugdíjas-találkozót szervezett. A hívó szóra sokan visszajeleztek, de többen betegség miatt vagy épp, mert az őszi szünetben unokáikra vigyáztak, nem lehettek részesei a jó hangulatú találkozónak.
Ünnepi hangulatban telt a kacagi kórház nyugdíjas-találkozója
F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő megköszönte mindazok munkáját, akik jelen voltak a találkozón és azokét is, akik az eseményen nem tudtak részt venni.
– Önök hosszú éveken, évtizedeken át szolgálták a karcagi egészségügyet, a betegeket és a közösséget. Az önök szaktudása, embersége és elhivatottsága példát mutat a mai gyógyítóknak, dolgozóknak. Kívánom, hogy szeretett családjaik körében még sok-sok boldog órát töltsenek együtt egészségben – mondta képviselő, majd a kórház vezetése nevében Nagyné László Erzsébet főigazgató köszönte meg, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást a találkozóra, amely a viszontlátás örömén túl, a megbecsülés és a köszönet napja is, az évtizedeken át tartó munkáért legyen az a gyógyítás területe, vagy épp a kiszolgáló, háttérmunka.
Nyugdíjas-találkozó KarcagonFotók: Daróczi Erzsébet
Az önkormányzat nevében előbb szavakkal, majd magyar nótákkal, operett dalokkal, sanzonokkal Karcagi-Nagy Zoltán önkormányzati képviselő, magyar nóta énekes köszöntötte a megjelenteket. A vacsora utáni jó hangulatról Farkas Judit zenész gondoskodott.
