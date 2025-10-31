„Önök írták a kórház történetét” – ünnepi találkozó a karcagi nyugdíjasoknak – galériával

A Karcagi Kátai Gábor Kórház vezetősége a kórház nyugdíjasai számára csütörtökön este nyugdíjas-találkozót szervezett. A hívó szóra sokan visszajeleztek, de többen betegség miatt vagy épp, mert az őszi szünetben unokáikra vigyáztak, nem lehettek részesei a jó hangulatú találkozónak.

Egykori munkatársainak szervezett nyugdíjas-találkozót a Karcagi Kátai Gábor Kórház vezetősége

Fotó: Daróczi Erzsébet

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő megköszönte mindazok munkáját, akik jelen voltak a találkozón és azokét is, akik az eseményen nem tudtak részt venni.

– Önök hosszú éveken, évtizedeken át szolgálták a karcagi egészségügyet, a betegeket és a közösséget. Az önök szaktudása, embersége és elhivatottsága példát mutat a mai gyógyítóknak, dolgozóknak. Kívánom, hogy szeretett családjaik körében még sok-sok boldog órát töltsenek együtt egészségben – mondta képviselő, majd a kórház vezetése nevében Nagyné László Erzsébet főigazgató köszönte meg, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást a találkozóra, amely a viszontlátás örömén túl, a megbecsülés és a köszönet napja is, az évtizedeken át tartó munkáért legyen az a gyógyítás területe, vagy épp a kiszolgáló, háttérmunka.