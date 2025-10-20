35 perce
Novemberben érkezik a nyugdíjkorrekció – ennyivel hoz többet a postás
A korábban bejelentett 1,3 százalékos emelésnél nagyobb, 1,5 százalékos pótlólagos nyugdíjemelést ígér a kormány. Ez akár 42 600 forintos pluszjuttatást is jelenthet az átlagos nyugdíjak esetén. A nyugdíjkorrekció 2025 novemberében érkezik, mutatjuk kinek jár.
Az idei év elején a kormány még 3,2 százalékos inflációval számolt, és ennek megfelelően ennyivel emelte a nyugdíjakat is. Azonban az év során a várakozások módosultak: 4,5–4,7 százalékra nőtt az inflációs előrejelzés. Ennek fényében indokolt volt egy olyan pótlólagos korrekció, amely az évközi eltérést hivatott „visszahozni”. A nyugdíjkorrekció 2025-ben novemberben érkezik.
Kinek jár a nyugdíjkorrekció 2025 -ben?
A novemberben érkező nyugdíjkorrekció minden nyugdíjasnak automatikusan jár, és még csak külön kérelmezni sem szükséges: a következő hónapban egyszerűen az emelt összeget kapják majd az arra jogosultak.
Az intézkedés célja, hogy biztosítsa, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke ne csökkenjen az infláció hatására, és a nyugdíjasok ne maradjanak alul a váratlan áremelkedésekkel szemben.
A kormány számításai szerint az 1,5 százalékos korrekció átlagosan havi 3-4 ezer forintos többletet eredményez, de ha hozzávesszük az év elejétől októberig járó elmaradt összeget, akkor a novemberi „plusz” körülbelül 40-44 ezer forint körül is lehet az átlag nyugdíj esetén. Az intézkedés minden nyugdíjast érint — függetlenül attól, hogy alacsony, átlagos vagy magas összeget kapnak —, mivel a korrekció automatikus, széles körű és visszamenőleges.
Konkrét példák: hogyan alakul a korrekció különböző nyugdíjszinteknél?
Alább három tipikus nyugdíjszint példáján keresztül bemutatjuk, mennyi többletet hozhat a 1,5 százalékos korrekció plusz az év közbeni elmaradás pótlása:
- Alacsony, 150 ezer forintos nyugdíj esetében +26-27 ezer forinttal lesz több
- Átlagos, 242 ezer forintos nyugdíj esetén 43,600 forint többlet érkezik
- Magas, páldául 400 ezer forintos nyugdíj esetén közel 70 ezer forinttal jár több.
Ha pontosan szeretné tudni, hogy az Ön nyugdíja mennyivel lesz több novemberben, ezen a linken kiszámolhatja.
Többet ér, mint egy szám a papíron
A nyugdíjkorrekció nemcsak egy adminisztratív emelés, hanem garancia is arra, hogy a nyugdíjasok megélhetése ne kerüljön veszélybe az infláció miatt. Bár a pluszösszeg nem oldja meg a drágulás minden hatását, novemberben mégis érezhető segítség érkezik: egy kis anyagi levegő a tél előtt, ami sok háztartásban most különösen jól jön.
