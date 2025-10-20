Novemberben érkezik a nyugdíjkorrekció – ennyivel hoz többet a postás

Az idei év elején a kormány még 3,2 százalékos inflációval számolt, és ennek megfelelően ennyivel emelte a nyugdíjakat is. Azonban az év során a várakozások módosultak: 4,5–4,7 százalékra nőtt az inflációs előrejelzés. Ennek fényében indokolt volt egy olyan pótlólagos korrekció, amely az évközi eltérést hivatott „visszahozni”. A nyugdíjkorrekció 2025-ben novemberben érkezik.

Nyugdíjkorrekció 2025: több jön, mint amivel eredetileg számoltak.

Kinek jár a nyugdíjkorrekció 2025 -ben?

A novemberben érkező nyugdíjkorrekció minden nyugdíjasnak automatikusan jár, és még csak külön kérelmezni sem szükséges: a következő hónapban egyszerűen az emelt összeget kapják majd az arra jogosultak.

Az intézkedés célja, hogy biztosítsa, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke ne csökkenjen az infláció hatására, és a nyugdíjasok ne maradjanak alul a váratlan áremelkedésekkel szemben.

A kormány számításai szerint az 1,5 százalékos korrekció átlagosan havi 3-4 ezer forintos többletet eredményez, de ha hozzávesszük az év elejétől októberig járó elmaradt összeget, akkor a novemberi „plusz” körülbelül 40-44 ezer forint körül is lehet az átlag nyugdíj esetén. Az intézkedés minden nyugdíjast érint — függetlenül attól, hogy alacsony, átlagos vagy magas összeget kapnak —, mivel a korrekció automatikus, széles körű és visszamenőleges.

Konkrét példák: hogyan alakul a korrekció különböző nyugdíjszinteknél?

Alább három tipikus nyugdíjszint példáján keresztül bemutatjuk, mennyi többletet hozhat a 1,5 százalékos korrekció plusz az év közbeni elmaradás pótlása:

Alacsony, 150 ezer forintos nyugdíj esetében +26-27 ezer forinttal lesz több

Átlagos, 242 ezer forintos nyugdíj esetén 43,600 forint többlet érkezik

Magas, páldául 400 ezer forintos nyugdíj esetén közel 70 ezer forinttal jár több.

Ha pontosan szeretné tudni, hogy az Ön nyugdíja mennyivel lesz több novemberben, ezen a linken kiszámolhatja.

Többet ér, mint egy szám a papíron

A nyugdíjkorrekció nemcsak egy adminisztratív emelés, hanem garancia is arra, hogy a nyugdíjasok megélhetése ne kerüljön veszélybe az infláció miatt. Bár a pluszösszeg nem oldja meg a drágulás minden hatását, novemberben mégis érezhető segítség érkezik: egy kis anyagi levegő a tél előtt, ami sok háztartásban most különösen jól jön.