A rendőrség is nyomoz

2 órája

Megrongálták a Tisza-tó egyik látványosságát – emlékeket gyaláztak meg az elkövetők

Emlékeket őriz, amit most meggyaláztak. A Tisza-tó ezernyi csodája közül egy, a rongálók áldozatává vált a közelmúltban. Mutatjuk, mi történt az Óhalászi-szigeten.

Rimóczi Ágnes

Ismeretlen elkövetők megrongálták a Tisza-tavi Óhalászi-szigeten található emlékművet. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság feljelentést tett. Utánajártunk, mi történt.

Óhalászi-sziget emlékmű rongálás
A Tisza-tó ezernyi csodája közül egy rongálók áldozatává vált, eltűnt a vaskereszt. A szomorú eset az Óhalászi-szigeten történt
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Mi történhetett az Óhalászi-szigeten?

A tározó környezetében élőknek jelentős eszmei értékkel bíró emlékmű tetején található vaskeresztet október elején ismeretlen elkövetők letörték és ellopták. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság adott hírt a szomorú eseményről. Ahogy honlapjukon olvasható: az igazgatóság pótolni fogja a keresztet, ugyanakkor ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz (tett) a rendőrségen. Megtudtuk: az ügyben a Heves vármegyei rendőrség nyomoz.

Árvíz döntötte romba a települést

Mint írják: a legkorábbi, 1261-ből származó egyházi dokumentum szerint halászatból, vadászatból és állattartásból élő emberek lakták Tiszahalász települést, amely a Tisza szeszélyes vízjárása miatt többször szenvedett károkat.

1876. március 24-én azonban a folyó átszakította a taskonyi gátat és hét falut döntött romba, többek közt az ártéren fekvő Tiszahalászt.

Csodás a kilátás a szigetről

A falu hőse, Hartl Ede mentette ki kompjával a falu négyszáz lakóját, akik később Újlőrincfalva néven alapítottak új otthont. A csendes szigeten ma egy emlékmű őrzi az egykori halászfalu emlékét, bejáratánál egy kilátóról nézhetünk körbe. A kilátás pedig csodás.

A település történetéről korábban hírportálunkon is írtunk. Az egykori Tiszahalászról, az Óhalászi-szigetről és kilátóról  Fejes Lőrinc a Kötivízig kiskörei szakaszmérnöke mesélt.

 

