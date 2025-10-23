2 órája
Kvíz a magyar szabadságról: mennyire vagy képben a forradalom történéseivel?
„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt” – még John F. Kennedy is elismerően nyilatkozott a magyar történelem egyik legnagyobb eseményéről, mely nemzetközi szinten hatalmas visszhangot keltett. De vajon benned mennyire hagyott nyomot az 1956-os forradalom és szabadságharc története? Az október 23-ai nemzeti ünnephez készült kvízünkkel tesztelheted tudásodat.
Közel hetven éve a nemzeti öntudat életre kelt, és a magyar nép röpke 12 nap alatt kivívta nemzeti függetlenségét.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetközi szinten is híressé-, számunkra pedig a a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményévé vált, olyannyira, hogy az 1990. évi XXVIII. törvény október 23-át beiktatta a nemzeti ünnepek sorába. E történelmi napra megemlékezve állítottuk össze kvízünket, melyben tesztelheted, mennyire ismered az ’56-os esemény történelmi személyeit és helyszíneit.