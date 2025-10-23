Kvíz a magyar szabadságról: mennyire vagy képben a forradalom történéseivel?

Közel hetven éve a nemzeti öntudat életre kelt, és a magyar nép röpke 12 nap alatt kivívta nemzeti függetlenségét.

Bem József tér, tüntetés 1956. október 23-án a Bem szobornál

Forrás: Fortepan.hu

Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetközi szinten is híressé-, számunkra pedig a a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményévé vált, olyannyira, hogy az 1990. évi XXVIII. törvény október 23-át beiktatta a nemzeti ünnepek sorába. E történelmi napra megemlékezve állítottuk össze kvízünket, melyben tesztelheted, mennyire ismered az ’56-os esemény történelmi személyeit és helyszíneit.