október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

Honvéd kadétok tettek esküt Tiszafüreden, az ’56-os megemlékezésen

Címkék#Október 23#ünnepség#megemlékezés

A Tisza-tavi településeken is fejet hajtottak a napokban az ’56-os hősök előtt. A tiszafüredi októberi 23-i megemlékezésen kadétok esküdtek fel a haza védelmére.

Rózsa Róbert

A Tisza-tó településein is megtartották a napokban az október 23-i megemlékezéseket. Tiszafüreden nem csak az ünnepi koszorúkat helyezték el a városházánál, de különleges fogadalomtétel is történt: mint a Magyarország Kormánya hivatalos oldalán is beszámolt, a városi ünnepségen honvéd kadétok esküdtek fel. Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere az ünnepség kapcsán úgy látta, az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei a függetlenségért emelték fel a szavukat. Az esküt tevő kadétokban pedig hozzájuk hasonló, bátor fiatal nőket és férfiakat látott. A városvezető Fazekas Gábor Gyula vármegyei közgyűlési elnökkel és F. Kovács Sándorral, a térség országgyűlési képviselőjével hajtott fejet az ’56-os felkelők tiszteletére.

október 23-i megemlékezés, Tisza-tó, ünnep, forradalom
Honvéd kadétok tettek esküt a tiszafüredi október 23-i megemlékezésen
Fotó: Magyarország Kormánya

A város és a települési intézmények képviselői, valamint civilek részvételével zajlott megemlékezés Abádszalókon. Mint a város hivatalos oldalán olvasható, a helyi általános iskola tanulói adtak elő műsort, eztán az országzászlónál tartottak koszorúzást. Mint írták, a béke óhaja soha nem volt aktuálisabb, mint napjainkban.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Október 23-i megemlékezéseket tartottak a kisebb településeken is

Koszorúk elhelyezésével ünnepeltek Tiszaroffon. Tiszaigaron a a Bibiána Alapítvány Autisták Általános Iskolája, valamint a Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói adtak elő műsort a megemlékezésen. Tiszaderzsen a De(r)zsaű Színkör iskolásai teremtették meg az ’56-os hangulatot az ünnepségen. Ugyancsak sokan gyűltek össze Tiszaszőlősön, a községházánál is, fejet hajtani a 69 évvel ezelőtt történtekre. Nagyivánon is községi megemlékezést tartottak: Bári Ágnes polgármester beszédében hangsúlyozta, ’56 résztvevői hétköznapi emberek voltak, de bátorságukkal és hitükkel hősökké váltak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu