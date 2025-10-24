Honvéd kadétok tettek esküt Tiszafüreden, az ’56-os megemlékezésen

A Tisza-tó településein is megtartották a napokban az október 23-i megemlékezéseket. Tiszafüreden nem csak az ünnepi koszorúkat helyezték el a városházánál, de különleges fogadalomtétel is történt: mint a Magyarország Kormánya hivatalos oldalán is beszámolt, a városi ünnepségen honvéd kadétok esküdtek fel. Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere az ünnepség kapcsán úgy látta, az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei a függetlenségért emelték fel a szavukat. Az esküt tevő kadétokban pedig hozzájuk hasonló, bátor fiatal nőket és férfiakat látott. A városvezető Fazekas Gábor Gyula vármegyei közgyűlési elnökkel és F. Kovács Sándorral, a térség országgyűlési képviselőjével hajtott fejet az ’56-os felkelők tiszteletére.

Honvéd kadétok tettek esküt a tiszafüredi október 23-i megemlékezésen

Fotó: Magyarország Kormánya

A város és a települési intézmények képviselői, valamint civilek részvételével zajlott megemlékezés Abádszalókon. Mint a város hivatalos oldalán olvasható, a helyi általános iskola tanulói adtak elő műsort, eztán az országzászlónál tartottak koszorúzást. Mint írták, a béke óhaja soha nem volt aktuálisabb, mint napjainkban.

Október 23-i megemlékezéseket tartottak a kisebb településeken is

Koszorúk elhelyezésével ünnepeltek Tiszaroffon. Tiszaigaron a a Bibiána Alapítvány Autisták Általános Iskolája, valamint a Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói adtak elő műsort a megemlékezésen. Tiszaderzsen a De(r)zsaű Színkör iskolásai teremtették meg az ’56-os hangulatot az ünnepségen. Ugyancsak sokan gyűltek össze Tiszaszőlősön, a községházánál is, fejet hajtani a 69 évvel ezelőtt történtekre. Nagyivánon is községi megemlékezést tartottak: Bári Ágnes polgármester beszédében hangsúlyozta, ’56 résztvevői hétköznapi emberek voltak, de bátorságukkal és hitükkel hősökké váltak.