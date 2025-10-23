Városszerte gyertyák gyúlnak a hősökért – így ünnepel Szolnok október 23-án

Az október 23-i nemzeti ünnepünkön, az 1956-os forradalom kitörésének emléknapján Szolnok több helyszínen tartanak megemlékezéseket.

Megemlékezésekkel és mécsesgyújtásokkal tisztelegnek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt a vármegyeszékhelyen

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A hagyományok szerint a mécsesgyújtás és a koszorúzások több helyszínen zajlanak. Így mindenki leróhatja tiszteletét a szabadságharc hősei előtt. Az első helyszín délután egy órakor a Kablay Lajos téren lesz, ahol Kablay Lajos mellszobránál helyezhetnek el virágot az emlékezők.

Október 23: koszorúzások sora Szolnokon

Ezután 13.45-kor a Sóház úton találkoznak a megemlékezők a Dancsi József emléktáblájánál. A program 14 órakor a Táncsics Mihály úton folytatódik, ahol vitéz Szathmári József, Tóth Mihály és Vajda László honvédek emléktábláinál róhatják le tiszteletüket az ünneplők. Délután negyed háromkor a Damjanich úton, Kiss Ferenc emléktáblájánál, majd 14.30-kor a Vármegyeháza aulájában, Dancsi József emléktáblájánál hajtanak fejet a résztvevők.

Az október 23-i városi megemlékezés hivatalos ünnepi műsora délután három kezdődik az Ötvenhatosok Emlékparkjában, ahol kulturális előadásokat, zenés bemutatókat is láthat a közönség.

Kulturális műsorral is emlékeznek

A programban közreműködnek a Szolnoki Szigligeti Színház művészei – köztük Molnár László, Dósa Mátyás, Pertics Villő, Cseke Lilla Csenge, Horváth Ábel Olivér és Polgár Kristóf –, a Légierő Zenekar Szolnok, a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár katonái, valamint a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és a Szolnoki Kodály Kórus énekesei.

Az egyházi megemlékezést Győri Péter Benjámin evangélikus esperes vezeti, az ünnepi beszédet mond Györfi Mihály, Szolnok polgármestere.