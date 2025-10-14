október 14., kedd

Ömlik a hal a jászkunságiak egyik kedvenc horgászvizébe

Ráadásul a legnépszerűbb halfajból telepítettek a csatornába.

Rózsa Róbert
Ömlik a hal a jászkunságiak egyik kedvenc horgászvizébe

Több ezer kilogramm pontyot telepítettek a Nagykunsági-főcsatornába

Fotó: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Jelentős haltelepítési munkát végez a Nagykunsági-főcsatornában a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Mint a szövetség a napokban beszámolt, előbb 5300 kilogramm fogható méretű háromnyaras pontyot helyeztek el a csatornában, amely halak a szabályok szerint máris kifoghatóak. Majd 11 ezer kilót telepítettek a halfajból részben a Nagykunságiba, részben pedig a Malomzugi Holt-Zagyvába. A szervezet közölte, a napokban folytatják az őszi haltelepítést: 30 tonna kétnyaras ponttyal gazdagítják a Tiszát.

