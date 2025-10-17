Ingatlanmutyival vádolja Szolnok korábbi alpolgármestere az egyik jelenlegi képviselőt

Egy általa feltárt ingatlanmutyiról számolt be pénteken Szolnok egykori alpolgármestere. Miskolczi László arról tájékoztatta a helyi sajtót, hogy a közgyűlés egyik jelenlegi képviselője, Nagy István (Szolnokért Frakció) annak ellenére önkormányzati bérlakásban él, hogy magas jövedelme miatt erre nem szorulna rá.

Miskolczi László, Szolnok korábbi alpolgármestere szerint etikátlan, hogy egy képviselő önkormányzati bérlakásban lakik

Fotó: Mészáros János

Miskolczi László elmondta, mivel a képviselők vagyonnyilatkozatát máig nem hozták nyilvánosságra, betekintést kért az önkormányzatnál a dossziékba. Amivel ott szembesült – mint fogalmazott – kiverte nála a biztosítékot.

Miskolczi szerint etikátlan, hogy a képviselő olcsó önkormányzati bérlakásban lakik

– Nagy István önkormányzati képviselő, a jogi, rendészeti és ellenőrzési bizottság tagja, emellett nyugdíjat kap és civil munkát is végez. Havi jövedelme jócskán meghaladja az egymillió forintot. Ez természetesen nem baj, az viszont igen, hogy mindezek ellenére olcsó önkormányzati bérlakásban lakik – fogalmazott a város korábbi, baloldali alpolgármestere.

A ma már a TIÉD Szolnok Egyesület elnökeként ténykedő politikus hozzátette, jelenleg több mint kétszáz igénylő vár Szolnokon önkormányzati bérlakásra. Köztük vannak többgyermekes szülők, akik hosszú ideje szeretnének bérleményhez jutni, mivel az ő jövedelmük nem teszi lehetővé, hogy piaci albérlethez vagy saját lakáshoz jussanak.

– A képviselő számára viszont mindez lehetséges. Ez felháborító, etikátlan. Nyugodtan használhatjuk rá a mutyizás szót is. Ezért felszólítjuk, hogy adja át a lakást a valóban rászorulóknak – fogalmazott Miskolczi László.

Nagy István (középen) szerint nemtelen támadás érte

Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

Nagy István állítja, nemtelen támadást kapott

Hírportálunknak Nagy István megerősítette, valóban egy 44 négyzetméteres, másfél szobás önkormányzati lakásban él a Városmajor úton. De mint mondta, ezt a lakást szabályosan szerezte, még a korábbi városvezetés alatt.

– Ez egy nemtelen, rosszindulatú támadás. Miskolczi László sértett ember, mert a Momentum visszavonta az előző választás idején polgármesteri jelölését. Mivel nem került be a testületbe, mondvacsinált okokkal támad engem – közölte a Szoljon.hu-val Nagy István.