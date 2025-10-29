„A szapora jönne rá, aki kitalálta” – ennyire visel meg minket az óraátállítás

Hogyan hatott Önre az óraátállítás? Ezt a kérdés tettük föl a minap a Szoljon.hu Facebook-oldalán, miután a hétvégén ismét eljött a téli időszámítás kezdete és emiatt az időt egy órával visszább kellett állítani. Ugyan ezzel nyertünk aznap plusz 60 percet de az óraátállítás hatása akkor is sokakat kellemetlenül érintett.

Az óraátállítás hatása: fáradtság, ingerlékenység, koncentrációs zavar. Ön melyiket érzékeli ezek közül?

Fotó: Illusztráció / Getty Images

Az óraátállítás hatása olvasóinkra

A hétvégén átálltunk a téli időszámításra és ennek kapcsán megkérdeztük olvasóinkat is, hogy hogyan hatott rájuk ez a változás. Azt kell mondjuk, hogy a címben idézett vélemény nagyjából tükrözi az általános álláspontot:

Á, azóta gatya, nem tudom ki piheni magam. 6-ra kell mennem dolgozni de már 4 óra tíz perckor fent vagyok.

Jó lenne így hagyni most már ahogy évszázadokig volt. Egyáltalán ki volt az a nem normális marha aki kitalálta?

Próbálok alkalmazkodni! Őszi kicsit könnyebb, mint a tavaszi óra átállítás! Remélem tavasszal nem kell cirkuszolni megint!

... és a személyes kedvenc, a legőszintébben tálalva: "A szapora jönne rá, aki kitalálta az egész óra állítgatást!"

Volt persze olyan hozzászóló is, aki nem csinált ebből nagy ügyet, mondván: alkalmazkodom. De általánosságba véve azért elmondható, hogy a többséget bizony megviseli az az egy óra csikicsuki. De miért is?

Miért visel meg minket az óraátállítás?

Dr. Baunok Ágnes gyermekorvost kérdeztük a témában, mert arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon a gyerekek, vagy a felnőttek sínylik meg jobban a kényszerű változást.

– Az embernek van egy megszokott ritmusa, amibe az óraátállítás alaposan bezavar. Felborul az alvási ciklus, az eddig jól megszokott napirend megdől. Nehezebben alszanak el, hamarabb ébrednek és napközben is fáradtnak érzik magukat. Gyerekeknél akár 5-7 napig is eltarthat, amíg alkalmazkodnak az új időszámításhoz. Felnőtteknél 2-3 nap alatt is megtörténhet az átállás.

Mint azt a gyerekorvos elmondta, az is jellemző, hogy napokig nehezebben koncentrál az ember, ami főleg akkor veszélyes, ha sokat vezet.