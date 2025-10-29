1 órája
„A szapora jönne rá, aki kitalálta” – ennyire visel meg minket az óraátállítás
Évente kétszer elkerülhetetlenül megtörténik, és utána napokig alig térünk magunkhoz. Az óraátállítás hatása olvasóinknál is kiverte a biztosítékot – milyen hatásai vannak és miért nem szüntetik már meg, mint ahogy erről évek óta szó van?
Hogyan hatott Önre az óraátállítás? Ezt a kérdés tettük föl a minap a Szoljon.hu Facebook-oldalán, miután a hétvégén ismét eljött a téli időszámítás kezdete és emiatt az időt egy órával visszább kellett állítani. Ugyan ezzel nyertünk aznap plusz 60 percet de az óraátállítás hatása akkor is sokakat kellemetlenül érintett.
Az óraátállítás hatása olvasóinkra
A hétvégén átálltunk a téli időszámításra és ennek kapcsán megkérdeztük olvasóinkat is, hogy hogyan hatott rájuk ez a változás. Azt kell mondjuk, hogy a címben idézett vélemény nagyjából tükrözi az általános álláspontot:
- Á, azóta gatya, nem tudom ki piheni magam. 6-ra kell mennem dolgozni de már 4 óra tíz perckor fent vagyok.
- Jó lenne így hagyni most már ahogy évszázadokig volt. Egyáltalán ki volt az a nem normális marha aki kitalálta?
- Próbálok alkalmazkodni! Őszi kicsit könnyebb, mint a tavaszi óra átállítás! Remélem tavasszal nem kell cirkuszolni megint!
... és a személyes kedvenc, a legőszintébben tálalva: "A szapora jönne rá, aki kitalálta az egész óra állítgatást!"
Volt persze olyan hozzászóló is, aki nem csinált ebből nagy ügyet, mondván: alkalmazkodom. De általánosságba véve azért elmondható, hogy a többséget bizony megviseli az az egy óra csikicsuki. De miért is?
Miért visel meg minket az óraátállítás?
Dr. Baunok Ágnes gyermekorvost kérdeztük a témában, mert arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon a gyerekek, vagy a felnőttek sínylik meg jobban a kényszerű változást.
– Az embernek van egy megszokott ritmusa, amibe az óraátállítás alaposan bezavar. Felborul az alvási ciklus, az eddig jól megszokott napirend megdől. Nehezebben alszanak el, hamarabb ébrednek és napközben is fáradtnak érzik magukat. Gyerekeknél akár 5-7 napig is eltarthat, amíg alkalmazkodnak az új időszámításhoz. Felnőtteknél 2-3 nap alatt is megtörténhet az átállás.
Mint azt a gyerekorvos elmondta, az is jellemző, hogy napokig nehezebben koncentrál az ember, ami főleg akkor veszélyes, ha sokat vezet.
De rosszabb esetben akár az alábbi fizikai tünetek is megjelenhetnek:
- fejfájás
- emésztési problémák
- étvágytalanság
De akkor miért nem törlik már el az óraátállítást?
Ezt a problémát már jó ideje feszegetik és az Európai Bizottság 2018-ban javasolta is, hogy hagyják el az óraátállítást. 2019 márciusában az Európai Parlament megszavazta a javaslatot, miszerint 2021-től megszűnhetne ez a bevett gyakorlat, de mint látjuk, azóta sem történt semmi. Ezt hivatalosan azzal indokolják, hogy mivel nincs elegendő uniós szintű koordináció és közös álláspont arra vonatkozóan, hogy melyik időszámítást válasszuk, és milyen hatásai lehetnek, továbbra is fenntartják az óraátállítást, amíg ez a helyzet rendeződik.
Rosszabb koncentráció, több baleset?
Ha már ilyen rossz hatással van a koncentrációra az óraátállítás, megkerestük a Szolnoki Rendőrkapitányságot, hogy megérdeklődjük: tapasztalnak-e ebben az időszakában bármilyen negatív hatást.
Mint válaszukból kiderült: nincs szignifikáns eltérés, az átlagoshoz képest se több, se kevesebb baleset nem szokott lenni az óraátállítást követően.
Azonban arra felhívják a figyelmet, hogy mivel korábban sötétedik, a közlekedésben résztvevőknek a lámpákat is hamarabb kell felkapcsolni, és a kerékpárosoknak, rollereseknek a láthatósági mellényt is korábban kell felölteni.
– Sokan kicsit megfeledkeznek arról, hogy hamarabb jön a szürkület, pedig nagyon fontos, hogy minden időben jól láthatóak legyünk a közlekedés folyamán – válaszolta kérdésünkre a rendőrségi sajtószóvivő.
Tehát hiába szenvedünk tőle, egyelőre úgy látszik, hogy marad az óraátállítás és a vele járó, napokig tartó átmeneti "szédelgős időszak". Ezért legyünk ilyenkor egy kicsit elnézőbbek azokkal akik durcásabbak, lassabban haladnak a munkával, vagy nehezebben kelnek ki az ágyból. Szerencsére azért ezen is túl leszünk, mint minden évben.
