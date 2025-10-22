Tudja, hogy mivel jár az óraátállítás? Hálás lesz a teste, ha megfogadja ezt a tanácsot!

Fontos fordulóponthoz érkezünk a hétvégén. Elérkezett az óraátállítás napja, órája.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Régóta tart és idén is folytatódott az óraátállítás eltörlése körüli vita, az Európai Bizottságban azonban továbbra sem jutottak konszenzusra azzal kapcsolatban, hogy mikor szűnik meg az óraátállítás. Egy biztos: nem most és úgy tűnik, a mostani tekerés nem is az utolsó.

Ne feledjük: vasárnap óraátállítás

Hírportálunkon is megírtuk már korábban: október 26-án véget ér a nyári időszámítás.

A legtöbb digitális óra már magától átáll, de az analóg órákat vasárnap hajnalban három óráról kettő órára kell visszaállítani.

Ezzel elkezdődik a téli időszámítás, amit talán sokan nem kedvelnek. Korábban sötétedik, rövidek a nappalok, az ember „beszorul a házba”, kevesebb időt tölthetünk a szabadban.

Tippek a könnyebb alkalmazkodáshoz

Az is örök kérdés, hogy az óraátállítás mennyire viseli meg a szervezetünket? Egy természetgyógyász szerint vannak praktikák, amikkel könnyebben tudunk alkamazkodni. A szakértők szerint érdemes már néhány nappal előbb felkészülni az átállásra. Hogy hogyan?