Téli időszámítás

2 órája

Tudja, hogy mivel jár az óraátállítás? Hálás lesz a teste, ha megfogadja ezt a tanácsot!

Most már tényleg nem sok van hátra. Ezen a hétvégén valóban kezünkbe kell venni az irányítást és át kell állítanunk az időmérőinket. Vasárnap hajnalban jön el az óraátállítás ideje.

Rimóczi Ágnes

Fontos fordulóponthoz érkezünk a hétvégén. Elérkezett az óraátállítás napja, órája.

óraátállítás október 26.
Ne feledjük: vasárnap óraátállítás! Többet alhatunk aznap, de vajon megvisel minket mindez?
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Régóta tart és idén is folytatódott az óraátállítás eltörlése körüli vita, az Európai Bizottságban azonban továbbra sem jutottak konszenzusra azzal kapcsolatban, hogy mikor szűnik meg az óraátállítás. Egy biztos: nem most és úgy tűnik, a mostani tekerés nem is az utolsó.

Ne feledjük: vasárnap óraátállítás

Hírportálunkon is megírtuk már korábban: október 26-án véget ér a nyári időszámítás.

A legtöbb digitális óra már magától átáll, de az analóg órákat vasárnap hajnalban három óráról kettő órára kell visszaállítani.

Ezzel elkezdődik a téli időszámítás, amit talán sokan nem kedvelnek. Korábban sötétedik, rövidek a nappalok, az ember „beszorul a házba”, kevesebb időt tölthetünk a szabadban.

Tippek a könnyebb alkalmazkodáshoz

Az is örök kérdés, hogy az óraátállítás mennyire viseli meg a szervezetünket? Egy természetgyógyász szerint vannak praktikák, amikkel könnyebben tudunk alkamazkodni. A szakértők szerint érdemes már néhány nappal előbb felkészülni az átállásra. Hogy hogyan?

  • Ha van rá mód, minden nap 10-15 perccel korábban keljünk.
  • Több természetes fény: a nappali séták segítik a bioritmust.
  • A kiegyensúlyozott étrend és mozgás támogatja a szervezetet.
  • Feküdjünk le korán, és előtte kerüljük a képernyőket és a kék fényt.
  • Kerülendő: alkohol, koffein, cukor, valamint esti telefonozás.

 

