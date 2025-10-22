1 órája
Tudja, hogy mivel jár az óraátállítás? Hálás lesz a teste, ha megfogadja ezt a tanácsot!
Most már tényleg nem sok van hátra. Ezen a hétvégén valóban kezünkbe kell venni az irányítást és át kell állítanunk az időmérőinket. Vasárnap hajnalban jön el az óraátállítás ideje.
Fontos fordulóponthoz érkezünk a hétvégén. Elérkezett az óraátállítás napja, órája.
Régóta tart és idén is folytatódott az óraátállítás eltörlése körüli vita, az Európai Bizottságban azonban továbbra sem jutottak konszenzusra azzal kapcsolatban, hogy mikor szűnik meg az óraátállítás. Egy biztos: nem most és úgy tűnik, a mostani tekerés nem is az utolsó.
Ne feledjük: vasárnap óraátállítás
Hírportálunkon is megírtuk már korábban: október 26-án véget ér a nyári időszámítás.
A legtöbb digitális óra már magától átáll, de az analóg órákat vasárnap hajnalban három óráról kettő órára kell visszaállítani.
Ezzel elkezdődik a téli időszámítás, amit talán sokan nem kedvelnek. Korábban sötétedik, rövidek a nappalok, az ember „beszorul a házba”, kevesebb időt tölthetünk a szabadban.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Tippek a könnyebb alkalmazkodáshoz
Az is örök kérdés, hogy az óraátállítás mennyire viseli meg a szervezetünket? Egy természetgyógyász szerint vannak praktikák, amikkel könnyebben tudunk alkamazkodni. A szakértők szerint érdemes már néhány nappal előbb felkészülni az átállásra. Hogy hogyan?
- Ha van rá mód, minden nap 10-15 perccel korábban keljünk.
- Több természetes fény: a nappali séták segítik a bioritmust.
- A kiegyensúlyozott étrend és mozgás támogatja a szervezetet.
- Feküdjünk le korán, és előtte kerüljük a képernyőket és a kék fényt.
- Kerülendő: alkohol, koffein, cukor, valamint esti telefonozás.
Egy hely, ahol még a négyütemű fekvőtámasz is örömteli – átadták a Pálfy felújított tornatermét