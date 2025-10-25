Itt a MÁV bejelentése: szolnoki járatokat is érinti a változás, ezt kell tudni az új időpontokról

Bár évek óta vita tárgya, hogy eltöröljék az óraátállítást, egyelőre még nem született megegyezés az országok között azzal kapcsolatban, hogy a téli, vagy a nyári időszámítás legyen az általánosan elfogadott. Ezért aztán most vasárnap ismét óraátállítás lesz, ami bioritmusunkon kívül a vonatmenetrendet is megbolygatja.

Az óraátállítás a vármegyét érintő éjszakai járatoknál is változásokat hozhat. Tájékozódjon időben!

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Így változik a vonatmenetrend az óraátállítás után a vármegyében

A Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalnál a következő változásokra kell figyelni az óraátállítás után:

A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 0:40-kor induló S50-es vonat (2610) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szolnokra 2:25-kor érkezik.

A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 1:43-kor induló S50-es vonat (2620) Budapest és Cegléd között a nyári időszámítás szerint közlekedik, Ceglédre a téli időszámítás szerint 2:02-kor érkezik és 2:08-kor indul tovább.

A Nyugati pályaudvarról Debrecenbe 2:35-kor induló személyvonat (6020) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2:35-kor indul.

Debrecenből a Nyugati pályaudvarra 2:34-kor induló Cívis InterRégió (6009) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Debrecenből 2:34-kor indul.

A Budapest-Újszász vonalon pedig így járnak a vonatok:

A Keleti pályaudvarról Sülysápra 1:50-kor induló S60-as vonat (3410) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Nagykátára 2:51-kor érkezik.

A Szolnokról a Keleti pályaudvarra 2:58-kor induló G60-as vonat (3319) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Szolnokról 2:58-kor indul.

A változások a vármegyei vonalakon kívül több országos és a nemzetközi járatot is érintenek, ezekről ITT tud tájékozódni.