A hagyományok és az összetartozás jegyében népesült be ismét a karcagi alma mater

Hagyományosan október első szombatján tartja összejövetelét a Karcagi Öregdiákok Baráti Társaság az egykori alma materben, a Gábor Áron Gimnázium, mai nevén Karcagi Nagykun Református Oktatási Központ Gimnázium, Általános Iskola és Talentum Óvoda gimnáziumában. Így volt ez idén is.

Fotó: Daróczi Erzsébet

A megjelenteket Kisari Katalin gimnázium tagintézmény-igazgatója köszöntötte, majd Tóth Barna főigazgató számolt be eredményeikről, az iskola átalakult felépítésről.

A gimnázium elmúlt tanév eredményeit részletesen ismertette a főigazgató, megköszönve az öregdiákok 420 ezer forintos anyagi támogatását, melyet a legjobb diákpályázatok írói között oszthattak szét, majd vázolta az egykori gimnazistáknak a jövő tanévre tervezett képzéseket.

Bihari László, a KÖBK elnöke előadása előtt a jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek meg a kör nemrég elhunyt titkáráról, Cséti Imréről. Ezt követően az elnök részletesen, fotókkal illusztrálva bemutatta a tavalyi karcagi találkozó óta Budapesten tartott összejöveteleiket, vázolta a jelen pénzügyi helyzetüket. Célkitűzéseikről szólva arra kérte a jelenlévőket, népszerűsítsék a KÖBK-t egykori osztálytársaik körében, hogy a taglétszám emelkedjen, és vigyék tovább az iskola hagyományait.