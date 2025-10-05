56 perce
A hagyományok és az összetartozás jegyében népesült be ismét a karcagi alma mater
Idén is megtartotta hagyományos őszi összejövetelét a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre az egykori Gábor Áron Gimnázium falai között.
Hagyományosan október első szombatján tartja összejövetelét a Karcagi Öregdiákok Baráti Társaság az egykori alma materben, a Gábor Áron Gimnázium, mai nevén Karcagi Nagykun Református Oktatási Központ Gimnázium, Általános Iskola és Talentum Óvoda gimnáziumában. Így volt ez idén is.
A megjelenteket Kisari Katalin gimnázium tagintézmény-igazgatója köszöntötte, majd Tóth Barna főigazgató számolt be eredményeikről, az iskola átalakult felépítésről.
A gimnázium elmúlt tanév eredményeit részletesen ismertette a főigazgató, megköszönve az öregdiákok 420 ezer forintos anyagi támogatását, melyet a legjobb diákpályázatok írói között oszthattak szét, majd vázolta az egykori gimnazistáknak a jövő tanévre tervezett képzéseket.
Bihari László, a KÖBK elnöke előadása előtt a jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek meg a kör nemrég elhunyt titkáráról, Cséti Imréről. Ezt követően az elnök részletesen, fotókkal illusztrálva bemutatta a tavalyi karcagi találkozó óta Budapesten tartott összejöveteleiket, vázolta a jelen pénzügyi helyzetüket. Célkitűzéseikről szólva arra kérte a jelenlévőket, népszerűsítsék a KÖBK-t egykori osztálytársaik körében, hogy a taglétszám emelkedjen, és vigyék tovább az iskola hagyományait.
Érdekes előadást láthattak a résztvevők az öregdiák-találkozón
A beszámoló után Gál András egykori gimnazista mutatta be a jelenleg 11 fővel dolgozó családi vállalkozásuk tevékenységét.
Az öregdiák-találkozó zárásaként az emeleti folyosón az iskola tanulóinak műsora után felavatták Katona Mihály (1932–2024) egykori megbízott igazgató tanár közadakozásból megvalósult emléktábláját. Egykori osztályfőnökére Toldi István emlékezett meg, majd az alkotóval, Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművésszel leleplezte az emléktáblát,amelyet először Katona Mihály családja, a főigazgató, a KÖBK vezetői, majd volt tanítványai koszorúztak meg. Ezzel egy időben az iskola több tanárának emléktábláján is helyeztek el koszorút a KÖBK tagjai.
