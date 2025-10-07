4 órája
A Tisza-tónál horgászott, de most nem a zsákmány miatt beszélnek róla
Az ügyészség bíróság elé állította azt a férfit, aki Abádszalóknál tiltott területen horgászott. A hatóság szerint orvhalászatról van szó, az esetnek pedig jogi következménye lett.
Orvhalászat vétsége miatt állították bíróság elé azt a 41 éves férfit, aki a hatóságok által kijelölt kíméleti területen horgászott Abádszalók külterületén – közölte a Szolnok Járási Ügyészség.
Érvényes állami horgászjeggyel is el lehet követni orvhalászatot
A férfi idén augusztus 8-án délután a Nagykunsági öntöző-főcsatorna bal partján, a Tisza-tó töltésében lévő vízkivételi zsilip közelében dobta be a csalit. A vád szerint mintegy 87 méterre a zsiliptől, egyértelműen tiltott, úgynevezett kíméleti területen horgászott fenekező módszerrel.
Bár a férfinak volt érvényes állami horgászjegye és területi engedélye, ez nem jogosította fel arra, hogy a halgazdálkodási szempontból védett területen próbáljon szerencsét. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal határozatával a 2024. január 1-től 2028. december 31-ig tartó időszakra a Nagykunsági öntöző-főcsatorna Tisza-tó töltésében lévő vízkivételi zsilip fenti szakaszát halgazdálkodási kíméleti területnek nyilvánította, ahol mindennemű horgászat tilos. A tilalmat a 2025. évre kiadott helyi horgászrend is tartalmazza.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
A férfit a hatóságok tetten érték, az ügyészség pedig gyorsított eljárásban bíróság elé állította. A Tiszafüredi Járásbíróság október 2-án jogerősen egy évre próbára bocsátotta a vádlottat, de elkobozta a horgászbotját.
Az ügyészség közleménye emlékeztet: gyorsított eljárásban akkor kerülhet sor bíróság elé állításra, ha a bűncselekményre a törvény tízévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést rendel, a bűncselekmény megítélése egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak, és az elkövetőt tetten érték vagy beismerte cselekedetét.
Még a bot is eltört a kezében, mire kifogta a kapitális harcsát a kisújszállási horgász – videóval
Szabadon mászkál a szexuális ragadozó, nagy erőkkel keresik ezt a mezőtúri férfit – mutatjuk a fotóját!