A Tisza-tónál horgászott, de most nem a zsákmány miatt beszélnek róla

Orvhalászat vétsége miatt állították bíróság elé azt a 41 éves férfit, aki a hatóságok által kijelölt kíméleti területen horgászott Abádszalók külterületén – közölte a Szolnok Járási Ügyészség.

Orvhalászat miatt állt bíróság elé a férfi, a horgászbotját is elkobozták

Érvényes állami horgászjeggyel is el lehet követni orvhalászatot

A férfi idén augusztus 8-án délután a Nagykunsági öntöző-főcsatorna bal partján, a Tisza-tó töltésében lévő vízkivételi zsilip közelében dobta be a csalit. A vád szerint mintegy 87 méterre a zsiliptől, egyértelműen tiltott, úgynevezett kíméleti területen horgászott fenekező módszerrel.

Bár a férfinak volt érvényes állami horgászjegye és területi engedélye, ez nem jogosította fel arra, hogy a halgazdálkodási szempontból védett területen próbáljon szerencsét. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal határozatával a 2024. január 1-től 2028. december 31-ig tartó időszakra a Nagykunsági öntöző-főcsatorna Tisza-tó töltésében lévő vízkivételi zsilip fenti szakaszát halgazdálkodási kíméleti területnek nyilvánította, ahol mindennemű horgászat tilos. A tilalmat a 2025. évre kiadott helyi horgászrend is tartalmazza.

A férfit a hatóságok tetten érték, az ügyészség pedig gyorsított eljárásban bíróság elé állította. A Tiszafüredi Járásbíróság október 2-án jogerősen egy évre próbára bocsátotta a vádlottat, de elkobozta a horgászbotját.

Az ügyészség közleménye emlékeztet: gyorsított eljárásban akkor kerülhet sor bíróság elé állításra, ha ​a bűncselekményre a törvény tízévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést rendel, a bűncselekmény megítélése egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak, és az elkövetőt tetten érték vagy beismerte cselekedetét.