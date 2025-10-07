október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Következmény

40 perce

A Tisza-tónál horgászott, de most nem a zsákmány miatt beszélnek róla

Címkék#Tisza-tó#ügyészség#orvhalászat

Az ügyészség bíróság elé állította azt a férfit, aki Abádszalóknál tiltott területen horgászott. A hatóság szerint orvhalászatról van szó, az esetnek pedig jogi következménye lett.

Szoljon.hu

Orvhalászat vétsége miatt állították bíróság elé azt a 41 éves férfit, aki a hatóságok által kijelölt kíméleti területen horgászott Abádszalók külterületén – közölte a Szolnok Járási Ügyészség.

Az orvhalászat ideje alatt használt horgászbotot elkobozták
Orvhalászat miatt állt bíróság elé a férfi, a horgászbotját is elkobozták
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Érvényes állami horgászjeggyel is el lehet követni orvhalászatot

A férfi idén augusztus 8-án délután a Nagykunsági öntöző-főcsatorna bal partján, a Tisza-tó töltésében lévő vízkivételi zsilip közelében dobta be a csalit. A vád szerint mintegy 87 méterre a zsiliptől, egyértelműen tiltott, úgynevezett kíméleti területen horgászott fenekező módszerrel. 

Bár a férfinak volt érvényes állami horgászjegye és területi engedélye, ez nem jogosította fel arra, hogy a halgazdálkodási szempontból védett területen próbáljon szerencsét. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal határozatával a 2024. január 1-től 2028. december 31-ig tartó időszakra a Nagykunsági öntöző-főcsatorna Tisza-tó töltésében lévő vízkivételi zsilip fenti szakaszát halgazdálkodási kíméleti területnek nyilvánította, ahol mindennemű horgászat tilos. A tilalmat a 2025. évre kiadott helyi horgászrend is tartalmazza.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A férfit a hatóságok tetten érték, az ügyészség pedig gyorsított eljárásban bíróság elé állította. A Tiszafüredi Járásbíróság október 2-án jogerősen egy évre próbára bocsátotta a vádlottat, de elkobozta a horgászbotját.

Az ügyészség közleménye emlékeztet: gyorsított eljárásban akkor kerülhet sor bíróság elé állításra, ha ​a bűncselekményre a törvény tízévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést rendel, a bűncselekmény megítélése egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak, és az elkövetőt tetten érték vagy beismerte cselekedetét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu