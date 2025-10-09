október 9., csütörtök

1 órája

Döglött halak fekszenek zsákokon a rendőrség ajtaja előtt – kiderült, mi vezetett idáig

Döbbenetes dolgot láttak a halőrök, mikor belenéztek a felderítő drón kamerafelvételeibe. Rendőri segítséggel fékezték meg az orvhorgászokat, akik viszont addigra már több, nagy testű halat is elpusztítottak.

Rózsa Róbert

Nagy testű, döglött halak fekszenek a Kisköre Vízirendészeti Rendőrőrs épületének ajtaja előtt. Csuka, ponty, busa. Mindez a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) felvételein látszik. Szerencsétlen állatok persze nem jókedvükben vetődtek a rendőrség bejárata elé. Orvhorgászok „áldásos” munkája juttatta őket oda.

Orvhorgászok prédája a rendőrség épülete előtt. Elfogták a halrablókat
Fotó: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Drón segítségével csípték el az orvhorgászokat

Mint a KTVHESZ csütörtökön beszámolt, halőri szolgálatuk még hétfőn végzett ellenőrzést a Tisza árterületén elhelyezkedő Góitói Holt-Tiszán. Munkatársaik felfedezték, hogy többen tiltott módszerrel, gereblyézve horgásznak, ráadásul érvényes horgászokmányaik sincsenek.

Minderre drónos felderítéssel bukkantak, majd rögzítették a látottakat és rendőri erősítést kértek. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság eztán lezárta a lehetséges menekülőutakat, és megkezdték az intézkedést. Ennek során – írta a szövetség – három orvhorgászt igazoltattak, akiket további intézkedés céljából átadtak a rendőrségnek.

Mi az a gereblyézés?

Mint a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény írja, gereblyézésnek azt a módszert nevezik, amely során a halat nem a táplálkozási szokásaira alapozva, a szájüregében, hanem más testrészén akarják megakasztani. E jogszabály kimondja, hogy a gereblyézés tiltott halfogási módszernek minősül.

Ennek kapcsán a KTVHESZ kiemelte, bűncselekményt követ el, aki jogszabályban meghatározott tiltott eszközzel, tiltott módon halfogásra irányuló tevékenységet végez. A szövetség egyúttal azt kéri, aki vízterületükön jogsértő tevékenységet tapasztal, értesítse őket.

 

