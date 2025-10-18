59 perce
Lecsapott a rendőrség! Újabb dílert fogtak, melyről videó is készült
Kuruzslókat csípett el a hatóság Szolnokon: sokba kerülhet a sutyiban végzett cicomázkodás
Két nővel szemben is az a vád, hogy papírok nélkül végeztek szépészeti műtéteket Szolnokon. A kuruzslók ügyéről a jászkunsági vármegyeszékhelyen döntenek.
Csodálatos eredmény! Tiszatenyő és Jászapáti diákjai képviselik hazánkat a robotolimpián
Szenzációs jászkunsági siker született a közelmúltban megrendezett Robotex Hungary nemzeti döntőben. Térségünk két tanintézményének, a Tiszatenyői Szent István Általános Iskolának, valamint a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumnak egy-egy csapata korosztályuk és kategóriájuk országos bajnokaként képviselik majd decemberben Magyarországot Észtországban, a tallinni „robotika-világbajnokságon”.
Hosszabb nyomkövetés után sem találták meg a szökevényt, ezért ezt kéri a jászberényi állatkert
Nyoma veszett két dél-afrikai sülnek a jászberényi állatkertből – számoltunk be az esetről korábban. Az egyik példányt megtalálták, a másikat azonban még mindig keresik. Akadt, aki már látta a szökevényt a Jászságban kószálni, a lábnyomait is beazonosították, de végül nem került elő. Az állatkert továbbra is a lakosság segítségét kéri az eltűnt állat felkutatásában.
Körbevették a drogot terítő család fejesének autóját, majd kirángatták belőle – videón az akció
Lecsapott a rendőrség! Ismét Jászladányon fogtak két kábítószer-kereskedőt, egyikük letartóztatásáról még videó is készült. A harmadik társukat azonban még mindig körözik.
A VÉDA-kapu nem kegyelmez, százezrekre büntetnek, ha ilyen fotó készül rólad
A 2024-es adatokat még pontosítják, de annyi bizonyos, hogy tavaly minden korábbinál magasabb mértékű pénzbírsággal sújtották a gyorshajtókat. A VÉDA-kapuk idei, szeptemberi beélesítése után a rendszert senki nem tudja átverni.
Díjazták az életmentőket, akik most részletesen is elmesélték, mi történt azon a napon
Egy átlagos nyári délutánnak indult, barátnős kenuzásnak szánt program ment át drámai küzdelembe. Az életmentés a Tiszán történt, melynek során két civil nő és a vízimentők összefogásának köszönhetően egy férfi élete menekült meg Szolnokon.
Jászárokszállás büszkesége: hölgy és páros kategóriában is győztek a tűzoltók
A Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, Spisák-Ács Adrienn és férje, domináltak a BM OKF hagyományos lépcsőfutó-bajnokságán a MOL Campusban.