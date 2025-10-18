Lecsapott a rendőrség! Újabb dílert fogtak, melyről videó is készült

október 18., szombat

Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Kuruzslókat csípett el a hatóság Szolnokon: sokba kerülhet a sutyiban végzett cicomázkodás

Két nővel szemben is az a vád, hogy papírok nélkül végeztek szépészeti műtéteket Szolnokon. A kuruzslók ügyéről a jászkunsági vármegyeszékhelyen döntenek.

DM-200404-22-87970
Kuruzslók munkálkodtak szolnoki szépségszalonokban
Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Csodálatos eredmény! Tiszatenyő és Jászapáti diákjai képviselik hazánkat a robotolimpián

Szenzációs jászkunsági siker született a közelmúltban megrendezett Robotex Hungary nemzeti döntőben. Térségünk két tanintézményének, a Tiszatenyői Szent István Általános Iskolának, valamint a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumnak egy-egy csapata korosztályuk és kategóriájuk országos bajnokaként képviselik majd decemberben Magyarországot Észtországban, a tallinni „robotika-világbajnokságon”.

Robotika Tiszatenyő
A robotikára esküsznek Tiszatenyőn (balról): Varga Tamás szakkörvezető, Bodó Gábor, ifj. Varga Tamás, Kovács János Imre, Hódi Zsombor és Tóth Éva intézményvezető
Fotó: Mészáros Géza

Hosszabb nyomkövetés után sem találták meg a szökevényt, ezért ezt kéri a jászberényi állatkert

Nyoma veszett két dél-afrikai sülnek a jászberényi állatkertből – számoltunk be az esetről korábban. Az egyik példányt megtalálták, a másikat azonban még mindig keresik. Akadt, aki már látta a szökevényt a Jászságban kószálni, a lábnyomait is beazonosították, de végül nem került elő. Az állatkert továbbra is a lakosság segítségét kéri az eltűnt állat felkutatásában.

Október 7-én nyoma veszett a jászberényi állatkert dél-afrikai süljének. Az eltűnt állatot azóta folyamatosan keresik 
Forrás: Jászberényi Állat- és Növénykert Facebook-oldala

Körbevették a drogot terítő család fejesének autóját, majd kirángatták belőle – videón az akció

Lecsapott a rendőrség! Ismét Jászladányon fogtak két kábítószer-kereskedőt, egyikük letartóztatásáról még videó is készült. A harmadik társukat azonban még mindig körözik.

A rendőrük az autóból ragadták ki a kábítóser kereskedőket
Forrás: Police.hu videó

A VÉDA-kapu nem kegyelmez, százezrekre büntetnek, ha ilyen fotó készül rólad

A 2024-es adatokat még pontosítják, de annyi bizonyos, hogy tavaly minden korábbinál magasabb mértékű pénzbírsággal sújtották a gyorshajtókat. A VÉDA-kapuk idei, szeptemberi beélesítése után a rendszert senki nem tudja átverni.

VÉDA-kapu Takács József Öcsöd
Az öcsödi Takács Józsefet a biztonsági öv kötelező használatának elmulasztása miatt fotózták le a VÉDA-kapu alatt, amely 2025. szeptember 18-tól a gyorshajtáson túl egyéb szabályszegést is figyel és büntet
Forrás: blikk.hu

Díjazták az életmentőket, akik most részletesen is elmesélték, mi történt azon a napon

Egy átlagos nyári délutánnak indult, barátnős kenuzásnak szánt program ment át drámai küzdelembe. Az életmentés a Tiszán történt, melynek során két civil nő és a vízimentők összefogásának köszönhetően egy férfi élete menekült meg Szolnokon.

Dr. Abasiute Abigél, Szatmári Teodóra
Fotó: Major Angéla

Jászárokszállás büszkesége: hölgy és páros kategóriában is győztek a tűzoltók

A Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, Spisák-Ács Adrienn és férje, domináltak a BM OKF hagyományos lépcsőfutó-bajnokságán a MOL Campusban.

Brillíroztak a Jászárokszállási tűzoltók
Forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu

 

