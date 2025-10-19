Szolnok városa egyként gyászolja Danyi Zsuzsit, aki a város kulturális életének szíve volt

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Napi összefoglaló a legfontosabb, legérdekesebb híreinkből

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Tragédia Kengyelnél: nem tudták megmenteni az autóval karambolozó motoros életét

Végzetes baleset történt vasárnap Kengyelnél, ahol egy autós és egy motoros karambolozott.

Halálos baleset történt Kengyel és Bagimajor között vasárnap

Fotó: Tóth Imre / Haon.hu / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Elhunyt Danyi Zsuzsi, a szolnoki kulturális élet meghatározó alakja

Döbbenet! Megrendülve értesült hírportálunk, hogy október 19-én, vasárnap reggel elhunyt Danyi Zsuzsi, a szolnoki kulturális élet meghatározó alakja. Cikkünkben most tőle búcsúzunk.

Nem, nem hunyt el Danyi Zsuzsi! Csak angyallá lett...

Forrás: ÚN Archív

Ezt látni kell! Mókás alakok, egyedi szelfipont és egy kis borzongás – idén is benépesült Tökfalva

Szorgos kezek munkájának köszönhetően különleges őszi installációk díszítik az egyik jászsági település parkját. Színpompás virágkompozíciók, faragott tökök, rongyból készült vicces emberalakok fogadják a látogatókat Tökfalva mesebeli világában, amely tele van meglepetésekkel. Barangoljon velünk virtuálisan az őszi ruhába öltözött téren!

Tökfalva kitárta kapuját a látogatók előtt. Különleges őszi installációk díszítik a jászsági kisváros parkját, ahol a napokban vidám szelfik készülnek

Fotó: Illés Anita

Megdöbbentő dolgot vettek észre a temető mögötti bozótosban Tomajmonostorán

Gondolkozzanak el az érintettek – üzente a település polgármestere azoknak, akik irdatlan szeméthalmot hagytak Tomajmonostora temetője mögött. A terület évek óta problémás, most újabb nagy kupac került az illegális hulladéklerakót idéző helyre.

Egyesek illegális hulladéklerakónak gondolták a tomajmonostorai temető mögötti területet

Fotó: Illusztráció / MW Archívum / Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Kétségbe estek a művészek a rangos szolnoki kiállításon – videóval, galériával

És egységbe is estek. Ez pedig olyan kiállítást eredményezett a képzőművészet ünnepe 2025-ös, szolnoki helyszínén, amelyet látni kell, és lehet is. A tárlattal egybekötött díjátadón idén Szemadám György nem csupán Szolnok életműdíját kapta meg, de a legzseniálisabb slusszpoént is ellőtte.

Kétségtelen tény: megnyílt Szolnokon a Képzőművészet Ünnepe 2025-ös sorozatában az Egység/Kétség nevű tárlat. Az alkotások a Galériában és az Agórában tekinthetőek meg december 14-éig.

Fotó: Kiss János

Mentőhelikopter szállt le Újszászon: kiderült, kivel siettek kórházba

Fának hajtott egy autós Újszászon. Mentőhelikopterrel vittek kórházba egy súlyos sérültet.

Mentőhelikopter szállt le vasárnap Újszászon

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Hogy mi az istennyilát szüretelnek a Tisza-tavon?! Most fény derült a rejtélyre – videóval

Pont azt: istennyila, vízi dió, szamártövis, vad mandula, vízi gesztenye néven is ismerik a növényt, amit a strandolók utálnak, az ínyencek imádnak, és amit annak ellenére szednek le, hogy védett. A sulyom a Tisza-tó egyik jelképe, szüretelése nyáron kezdődik és ősszel zárul. De miért most és főleg mire gyűjtik a tüskés terméseket?