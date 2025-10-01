október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

2 órája

Nem szavazhatnak a helyiek a szolnoki gyárról – bírósági döntés született

Címkék#Zöldfa utca#elektrolitgyár ügy#teherforgalom#árak

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: elutasították a szolnoki elektrolitgyár ügyében kezdeményezett újabb helyi népszavazást
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Szolnoki elektrolitgyár: elkaszálták a polgármester népszavazási kezdeményezését is

Nem találta egyértelműnek, ezért elutasította a bíróság a Szolnok és Abony közé építendő elektrolitüzemmel kapcsolatos népszavazási kezdeményezést. A szolnoki elektrolitgyár ügyében ez már a második ilyen jellegű folyamodvány volt, amely hasonló véget ért.

Mi lesz a hulladékszállítással október után? – Megszólalt a minisztérium

miket dobnak az utcai kukákba
Nem módosul a hulladékszállítás és a lomtalanításnak a rendje is változatlan marad október 1. után is
Forrás: MW archív / Illusztráció

Nincs ok aggodalomra. Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladékszállítással kapcsolatban. A valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait.

5+1 tündéri házikó, amit egy autó áráért is megkaphat

Lakható, de olcsó házak a Jászkunságban? Ilyen is van eladó sorban
Fotó: Ingatlanbazár.hu

Ha eljátszott már a gondolattal, hogy szívesen megvenne valahol egy apró, de békés környezetben fekvő, takaros házikót, akkor jó hírünk van: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében számos ilyen akad. Az Ingatlanbazár segítségével mutatjuk, melyek a kedvező tulajdonságú, kifejezetten olcsó házak a Jászkunságban.

Zsákutcává alakítják ezt a forgalmas szolnoki utcát? A szakértői vélemény is megérkezett

felszabadulas_utca_zsakutca_SAC_0556
A helyiek azt szeretnék, hogy zsákutcává alakítsák a szolnoki Zöldfa utcát
Fotó: Sandor Judit

Hírportálunk a napokban foglalkozott azzal, hogy nagyon megnőtt a teherforgalom a vármegyeszékhely egykor csendes, kertes házas utcájában. A szolnoki Zöldfa utca lakói mihamarabbi megoldást sürgettek, az ügyben most szakértői vizsgálat készült.

Nem mindennapi helyzetben villantottak a jászkunsági tűzoltók, így győzték le a „rosszfiúkat” – videóval, galériával

 Kontra Szabolcs kis bemutatót tartott nekünk "drónozásból" II. Belügyi Drón Kupa verseny nem ilyen seril körülmények között zajlott
Fotó: Nagy Balázs

Remekül szerepeltek a katasztrófavédelem csapatai a II. Belügyi Drón Kupán. A szeptember közepén, a remeteszőlősi bázison megrendezett országos megmérettetésen negyedik helyen zárt egység tagja volt két, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófa­védelmi Igazgatóság állományába tartozó drónpilóta is. Egyikük a szolnoki bázison tartott bemutatót és mesélt hírportálunknak arról, mit is tudnak ezek az eszközök.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu