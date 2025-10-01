2 órája
Nem szavazhatnak a helyiek a szolnoki gyárról – bírósági döntés született
Szolnoki elektrolitgyár: elkaszálták a polgármester népszavazási kezdeményezését is
Nem találta egyértelműnek, ezért elutasította a bíróság a Szolnok és Abony közé építendő elektrolitüzemmel kapcsolatos népszavazási kezdeményezést. A szolnoki elektrolitgyár ügyében ez már a második ilyen jellegű folyamodvány volt, amely hasonló véget ért.
Mi lesz a hulladékszállítással október után? – Megszólalt a minisztérium
Nincs ok aggodalomra. Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladékszállítással kapcsolatban. A valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait.
5+1 tündéri házikó, amit egy autó áráért is megkaphat
Ha eljátszott már a gondolattal, hogy szívesen megvenne valahol egy apró, de békés környezetben fekvő, takaros házikót, akkor jó hírünk van: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében számos ilyen akad. Az Ingatlanbazár segítségével mutatjuk, melyek a kedvező tulajdonságú, kifejezetten olcsó házak a Jászkunságban.
Zsákutcává alakítják ezt a forgalmas szolnoki utcát? A szakértői vélemény is megérkezett
Hírportálunk a napokban foglalkozott azzal, hogy nagyon megnőtt a teherforgalom a vármegyeszékhely egykor csendes, kertes házas utcájában. A szolnoki Zöldfa utca lakói mihamarabbi megoldást sürgettek, az ügyben most szakértői vizsgálat készült.
Nem mindennapi helyzetben villantottak a jászkunsági tűzoltók, így győzték le a „rosszfiúkat” – videóval, galériával
Remekül szerepeltek a katasztrófavédelem csapatai a II. Belügyi Drón Kupán. A szeptember közepén, a remeteszőlősi bázison megrendezett országos megmérettetésen negyedik helyen zárt egység tagja volt két, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába tartozó drónpilóta is. Egyikük a szolnoki bázison tartott bemutatót és mesélt hírportálunknak arról, mit is tudnak ezek az eszközök.
Ezekben az órákban kerülje az ügyintézést a jászberényi kormányablakban
Legendák találkozója – nosztalgiázott a szolnoki női futballcsapat – galériával