Nem szavazhatnak a helyiek a szolnoki gyárról – bírósági döntés született

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: elutasították a szolnoki elektrolitgyár ügyében kezdeményezett újabb helyi népszavazást

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Szolnoki elektrolitgyár: elkaszálták a polgármester népszavazási kezdeményezését is

Nem találta egyértelműnek, ezért elutasította a bíróság a Szolnok és Abony közé építendő elektrolitüzemmel kapcsolatos népszavazási kezdeményezést. A szolnoki elektrolitgyár ügyében ez már a második ilyen jellegű folyamodvány volt, amely hasonló véget ért.

Mi lesz a hulladékszállítással október után? – Megszólalt a minisztérium

Nem módosul a hulladékszállítás és a lomtalanításnak a rendje is változatlan marad október 1. után is

Forrás: MW archív / Illusztráció

Nincs ok aggodalomra. Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladékszállítással kapcsolatban. A valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait.

5+1 tündéri házikó, amit egy autó áráért is megkaphat

Lakható, de olcsó házak a Jászkunságban? Ilyen is van eladó sorban

Fotó: Ingatlanbazár.hu

Ha eljátszott már a gondolattal, hogy szívesen megvenne valahol egy apró, de békés környezetben fekvő, takaros házikót, akkor jó hírünk van: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében számos ilyen akad. Az Ingatlanbazár segítségével mutatjuk, melyek a kedvező tulajdonságú, kifejezetten olcsó házak a Jászkunságban.

Zsákutcává alakítják ezt a forgalmas szolnoki utcát? A szakértői vélemény is megérkezett

A helyiek azt szeretnék, hogy zsákutcává alakítsák a szolnoki Zöldfa utcát

Fotó: Sandor Judit

Hírportálunk a napokban foglalkozott azzal, hogy nagyon megnőtt a teherforgalom a vármegyeszékhely egykor csendes, kertes házas utcájában. A szolnoki Zöldfa utca lakói mihamarabbi megoldást sürgettek, az ügyben most szakértői vizsgálat készült.

Nem mindennapi helyzetben villantottak a jászkunsági tűzoltók, így győzték le a „rosszfiúkat” – videóval, galériával

Kontra Szabolcs kis bemutatót tartott nekünk "drónozásból" II. Belügyi Drón Kupa verseny nem ilyen seril körülmények között zajlott

Fotó: Nagy Balázs

Remekül szerepeltek a katasztrófavédelem csapatai a II. Belügyi Drón Kupán. A szeptember közepén, a remeteszőlősi bázison megrendezett országos megmérettetésen negyedik helyen zárt egység tagja volt két, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófa­védelmi Igazgatóság állományába tartozó drónpilóta is. Egyikük a szolnoki bázison tartott bemutatót és mesélt hírportálunknak arról, mit is tudnak ezek az eszközök.