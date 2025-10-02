október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

44 perce

Vészhelyzet a Mezőtúri Kórházban: átmenetileg szünetel a fekvőbeteg ellátás

Címkék#mezőtúri kórház#helikopter#pontonhíd#hadgyakorlat

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: a Mezőtúri Kórház belgyógyászatának kálváriája folytatódik.
Forrás: facebook.com / Herczeg Zsolt

Szünetel a kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása

Fontos változást jelenett be dr. Tóth Katalin kórház főigazgató. Szakorvos hiány miatt a Mezőtúri Kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása átmenetileg átkerül a Szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet falai közé.

Nem adják fel – a karcagi egység mellett önkéntesek, búvárok is kutatnak a fiatal után

csónakbaleset Püspökladány térségében
A csónakbaleset következtében eltűnt fiatal férfi keresésében vármegyei tűzoltók is részt vettek
Fotó: Tóth Imre / Forrás: haon.hu

Még mindig keresik a keddi szerencsétlenségben eltűnt fiatalt. A csónakbaleset helyszínére több egységet is riasztottak, miután a vízi jármű felborult négy utasával a fedélzeten. Hárman ki tudtak jutni a partra, egy ember azonban eltűnt, akinek keresésében Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tűzoltók is részt vettek.

A polgármester hadat üzent a rosszfiúknak, olyan technikát vetnek be, amivel semmi sem marad titokban

A Pákász Ösvényen is térfigyelő kamerák vigyáznak a biztonságra - gyorsan le is buktatták a rongalókat. 
Fotó: Sallai R. Benedek / Forrás: beküldött

Fokozódik a biztonság, egyre több a figyelő „szem”! Folyamatosan szaporodnak a térfigyelő kamerák Túrkevén: a napokban 12 új eszközt helyeztek ki, amelyek arcfelismerő és éjjellátó funkcióval is rendelkeznek. Az új rendszerről hamar kideürlt, mennyire hasznos – a polgármesternél azonban betelt a pohár.

A jövő szakmáit mutatták be a pályaválasztási napon Karcagon – galériával

A pályaválasztási nap Karcagon is segítette a fiatalokat a jövőjük tervezésében
Fotó: Daróczi Erzsébet

Élő szakmabemutatók, interaktív programok és személyes beszélgetések segítették a diákokat abban, hogy megtalálják a hozzájuk legjobban illő pályát a karcagi rendezvényen.

Nem mindennapi erődemonstráció – tankok és helikopterek kísérték az átkelést a Tiszán – galériával, videóval

Adaptive Hussars 2025
Adaptive Hussars 2025: a NATO szövetségi és nemzeti összefogás mentén szervezett hadgyakorlat október 2-i műveletében a magyar technikák mellett török harci járművek is átkeltek pontonhídon a Tiszán
Fotó: Mészáros János

Látványos NATO-kompatibilis hadgyakorlatnak adott otthont a Tisza. Az Adaptive Hussars 2025 keretében, október 2-án, a magyar és szövetséges erők pontonhídon keltek át Vezseny és Martfű között. A Lynx és Leopard harcjárművek mellett török páncélosok, szolnoki helikopterek és kecskeméti Gripenek is részt vettek a műveletben – miközben a rendőrség és a katasztrófavédelem járművei szintén átgördültek a katonai hídon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu