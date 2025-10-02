6 órája
Vészhelyzet a Mezőtúri Kórházban: átmenetileg szünetel a fekvőbeteg ellátás
Szünetel a kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása
Fontos változást jelenett be dr. Tóth Katalin kórház főigazgató. Szakorvos hiány miatt a Mezőtúri Kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása átmenetileg átkerül a Szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet falai közé.
Nem adják fel – a karcagi egység mellett önkéntesek, búvárok is kutatnak a fiatal után
Még mindig keresik a keddi szerencsétlenségben eltűnt fiatalt. A csónakbaleset helyszínére több egységet is riasztottak, miután a vízi jármű felborult négy utasával a fedélzeten. Hárman ki tudtak jutni a partra, egy ember azonban eltűnt, akinek keresésében Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tűzoltók is részt vettek.
A polgármester hadat üzent a rosszfiúknak, olyan technikát vetnek be, amivel semmi sem marad titokban
Fokozódik a biztonság, egyre több a figyelő „szem”! Folyamatosan szaporodnak a térfigyelő kamerák Túrkevén: a napokban 12 új eszközt helyeztek ki, amelyek arcfelismerő és éjjellátó funkcióval is rendelkeznek. Az új rendszerről hamar kideürlt, mennyire hasznos – a polgármesternél azonban betelt a pohár.
A jövő szakmáit mutatták be a pályaválasztási napon Karcagon – galériával
Élő szakmabemutatók, interaktív programok és személyes beszélgetések segítették a diákokat abban, hogy megtalálják a hozzájuk legjobban illő pályát a karcagi rendezvényen.
Nem mindennapi erődemonstráció – tankok és helikopterek kísérték az átkelést a Tiszán – galériával, videóval
Látványos NATO-kompatibilis hadgyakorlatnak adott otthont a Tisza. Az Adaptive Hussars 2025 keretében, október 2-án, a magyar és szövetséges erők pontonhídon keltek át Vezseny és Martfű között. A Lynx és Leopard harcjárművek mellett török páncélosok, szolnoki helikopterek és kecskeméti Gripenek is részt vettek a műveletben – miközben a rendőrség és a katasztrófavédelem járművei szintén átgördültek a katonai hídon.
Hét fokkal hidegebb az átlagnál – így sokkolja az őszi időjárás a vármegyét
Mozizzon mindössze 1500 Ft-ért mától egész hétvégén – kiszámoltuk mennyit spórolhat!