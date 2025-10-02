Vészhelyzet a Mezőtúri Kórházban: átmenetileg szünetel a fekvőbeteg ellátás

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: a Mezőtúri Kórház belgyógyászatának kálváriája folytatódik.

Forrás: facebook.com / Herczeg Zsolt

Szünetel a kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása

Fontos változást jelenett be dr. Tóth Katalin kórház főigazgató. Szakorvos hiány miatt a Mezőtúri Kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása átmenetileg átkerül a Szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet falai közé.

Nem adják fel – a karcagi egység mellett önkéntesek, búvárok is kutatnak a fiatal után

A csónakbaleset következtében eltűnt fiatal férfi keresésében vármegyei tűzoltók is részt vettek

Fotó: Tóth Imre / Forrás: haon.hu

Még mindig keresik a keddi szerencsétlenségben eltűnt fiatalt. A csónakbaleset helyszínére több egységet is riasztottak, miután a vízi jármű felborult négy utasával a fedélzeten. Hárman ki tudtak jutni a partra, egy ember azonban eltűnt, akinek keresésében Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tűzoltók is részt vettek.

A polgármester hadat üzent a rosszfiúknak, olyan technikát vetnek be, amivel semmi sem marad titokban

A Pákász Ösvényen is térfigyelő kamerák vigyáznak a biztonságra - gyorsan le is buktatták a rongalókat.

Fotó: Sallai R. Benedek / Forrás: beküldött

Fokozódik a biztonság, egyre több a figyelő „szem”! Folyamatosan szaporodnak a térfigyelő kamerák Túrkevén: a napokban 12 új eszközt helyeztek ki, amelyek arcfelismerő és éjjellátó funkcióval is rendelkeznek. Az új rendszerről hamar kideürlt, mennyire hasznos – a polgármesternél azonban betelt a pohár.

A jövő szakmáit mutatták be a pályaválasztási napon Karcagon – galériával

A pályaválasztási nap Karcagon is segítette a fiatalokat a jövőjük tervezésében

Fotó: Daróczi Erzsébet

Élő szakmabemutatók, interaktív programok és személyes beszélgetések segítették a diákokat abban, hogy megtalálják a hozzájuk legjobban illő pályát a karcagi rendezvényen.

Nem mindennapi erődemonstráció – tankok és helikopterek kísérték az átkelést a Tiszán – galériával, videóval

Adaptive Hussars 2025: a NATO szövetségi és nemzeti összefogás mentén szervezett hadgyakorlat október 2-i műveletében a magyar technikák mellett török harci járművek is átkeltek pontonhídon a Tiszán

Fotó: Mészáros János

Látványos NATO-kompatibilis hadgyakorlatnak adott otthont a Tisza. Az Adaptive Hussars 2025 keretében, október 2-án, a magyar és szövetséges erők pontonhídon keltek át Vezseny és Martfű között. A Lynx és Leopard harcjárművek mellett török páncélosok, szolnoki helikopterek és kecskeméti Gripenek is részt vettek a műveletben – miközben a rendőrség és a katasztrófavédelem járművei szintén átgördültek a katonai hídon.