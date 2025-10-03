2 órája
Robotok, műholdak és űrhajósok – így készülnek a jövő szakemberei Szolnokon
Emberi ürüléket és dögöket hordtak a hírhedt szolnoki illegális hulladéklerakóba – durva részletek derültek ki
Az Abonyi út és környéke a vármegyeszékhely egyik legbékésebb városrészének számít, de azért ott is akadnak megoldásra váró feladatok. A szolnoki Pletykafaluban tartott csütörtöki fórumon az ott lakók többek között illegális szemetelésre, gyorshajtása, a felüljáró és járdák állapotára panaszkodtak.
A tizenhét éves fiú a tízéves öccse szeme láttára gyilkolta meg a szomszéd bácsit Öcsödön
Tavaly augusztus 27-én, kedden délelőtt egy öcsödi Facebook-csoportban jelent meg először a hír, hogy meggyilkoltak egy idős embert a tiszazugi településen. Az öcsödi gyilkosság bestiális módja az egész országot megdöbbentette.
Óriási átalakulás a jászberényi kórházban, ezeket az osztályokat érinti leginkább
Országszerte komoly problémát jelent az orvoshiány. Ezért nagy előrelépés, hogy új szakorvosok érkeztek a jászberényi kórházba. Mutatjuk, hogyan érinti a változás a szakellátást.
Az egész közgyűlést meglepte a rendőrkapitány, mikor elkezdte felsorolni, mi történt a vármegyében
Megtartotta soros ülését pénteken a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés. Az ülésen a DELTA Program eredményeiről számolt be a rendőrfőnök, aki döbbenetes számokat osztott meg a képviselőkkel.
Űrkutatás Szolnokon: robotok, űrhajósok és új karrierutak – galériával, videóval
A diákok műholdat építenek, valós küldetéseket végeznek, és olyan készségeket sajátítanak el, amelyek a XXI. században elengedhetetlenek. A Szolnoki Szakképzési Centrumban rendezett konferencián mutatták meg, miként formálja az űrkutatás a jövőt.
Családi nap egy hulladékudvarban? Pontosan ez lesz most szombaton Szolnokon
A kengyeli sofőr bevágott egy furgon elé – pillanatok múlva maradványok borították az aszfaltot