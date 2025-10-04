1 órája
Mindenkit megnyugtatott a szolgáltató, gyorsan rendezik majd a kérdéses kukák helyzetét
Kukaprobléma Szolnokon: megszólalt az NHSZ a lakókat felháborító eset kapcsán
Miért maradt egy kiürítetlenül? A négy teli kukából csak hármat ürített ki a szolgáltató egy szolnoki társasháznál. A hulladékszállítással kapcsolatos felvetésre reagált az illetékes szolgáltató.
„Ott reszketett a női mosdó padlóján. Nem volt kérdés, mit kell tennem.”
Az emberi gonoszság és a végtelen jóság egyszerre mutatta meg magát az újszászi vasútállomáson. Valaki egy pár hetes kiskutyát hagyott a női mosdóban – valaki más pedig úgy döntött, nem hagyja magára. Megható történet arról, hogyan talált családra egy apró lény – és arról, hogy vannak még jóemberek a világban.
Márkásnak hitték, de hamis volt – több mint 17 milliós kárt okozott
Egy jászsági nő luxusnak tűnő portékával csapta be a vásárlókat. A hatóságok szerint hamis márkás ruhákat kínált eladásra, amivel több mint 17 millió forintos kárt okozott.
Köpni-nyelni nem tudott a jászapáti gyanúsított – videón, ahogyan rátörik az ajtót a kommandósok
Kopogás nélkül törték rá az ajtót a rendőrök a minap egy jászapáti drogdílerre. Az elfogást videón is rögzítette a rendőrség.
Szenzációs felfedezés: rég elfeledett hajóroncsot rejthet a Tisza – galériával, videóval
Különleges leletekre bukkant a Damjanich János Múzeum önkéntes fémkeresős csoportja Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A most megtalált leletek arra utalhatnak, hogy egy 16-17. századi kereskedelmi hajó süllyedhetett el a Tisza vármegyei szakaszán.
Így vehetünk méltó búcsút kedvencünktől: itt van minden, amit a kisállat hamvasztásról tudni kell
Egy-egy házikedvenc sokak számára ugyanolyan családtagnak számít, mint egy gyermek vagy egy testvér. Így ha eljön a végső búcsú ideje, a fájdalom és a gyász is hasonlóan szívbemarkoló tud lenni. Az elhunyt állatról azonban gondoskodni kell, amire szigorú jogszabály is vonatkozik. A kisállat hamvasztás Szolnokon lehetőséget nyújt arra, hogy a szabályok betartása mellett méltó búcsút is tudjunk venni – bemutatjuk, hogyan is működik ez a gyakorlatban.
Ilyen ritkaságban még biztosan nem ült: kívül-belül megmutatjuk a különleges Lada-limuzint!
Szebeni Péter hat évvel ezelőtt kezdett bele a Bujtor-filmeket idéző retró rendőrségi kincsek gyűjtésébe. Nemrég egy igazi különlegességgel gyarapodott gyűjteménye: abonyi garázsában egy Lada-limuzin rejtőzik! Ismerje meg ennek a ritkaságnak a történetét – kívül és belül is megmutatjuk ezt a nem mindennapi járművet!