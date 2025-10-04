Mindenkit megnyugtatott a szolgáltató, gyorsan rendezik majd a kérdéses kukák helyzetét

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Hulladékszállítási probléma Szolnokon: négy kukából csak hármat ürítettek ki egy társasháznál a Zagyvaparti sétányon. A miértre válaszolt a szolgáltató

Kukaprobléma Szolnokon: megszólalt az NHSZ a lakókat felháborító eset kapcsán

Miért maradt egy kiürítetlenül? A négy teli kukából csak hármat ürített ki a szolgáltató egy szolnoki társasháznál. A hulladékszállítással kapcsolatos felvetésre reagált az illetékes szolgáltató.

„Ott reszketett a női mosdó padlóján. Nem volt kérdés, mit kell tennem.”

Sokkolta a látvány a jólelkű férfit: valaki egy kiskutyát hagyott a női mosdóban az újszászi vasútállomáson.

Az emberi gonoszság és a végtelen jóság egyszerre mutatta meg magát az újszászi vasútállomáson. Valaki egy pár hetes kiskutyát hagyott a női mosdóban – valaki más pedig úgy döntött, nem hagyja magára. Megható történet arról, hogyan talált családra egy apró lény – és arról, hogy vannak még jóemberek a világban.

Márkásnak hitték, de hamis volt – több mint 17 milliós kárt okozott

Bíróság előtt felel a nő, aki hamis márkás ruhákkal seftelt

Egy jászsági nő luxusnak tűnő portékával csapta be a vásárlókat. A hatóságok szerint hamis márkás ruhákat kínált eladásra, amivel több mint 17 millió forintos kárt okozott.

Köpni-nyelni nem tudott a jászapáti gyanúsított – videón, ahogyan rátörik az ajtót a kommandósok

Kábítószer mellett aranyat is találtak a jászapáti díler házában

Kopogás nélkül törték rá az ajtót a rendőrök a minap egy jászapáti drogdílerre. Az elfogást videón is rögzítette a rendőrség.

Szenzációs felfedezés: rég elfeledett hajóroncsot rejthet a Tisza – galériával, videóval

Iszkába szegek, amelyek hajótest megerősítésére szolgáltak

Különleges leletekre bukkant a Damjanich János Múzeum önkéntes fémkeresős csoportja Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A most megtalált leletek arra utalhatnak, hogy egy 16-17. századi kereskedelmi hajó süllyedhetett el a Tisza vármegyei szakaszán.

Így vehetünk méltó búcsút kedvencünktől: itt van minden, amit a kisállat hamvasztásról tudni kell

„Kutya nélkül lehet élni – de nem érdemes. Csak egy igazságtalanság van velük kapcsolatban: az, hogy életük rövidebb, mint a miénk” – Agnes Sligh Turnbull. A kisállat hamvasztás Szolnokon is lehetőséget nyújt, hogy életük vége után is velünk maradjanak

Egy-egy házikedvenc sokak számára ugyanolyan családtagnak számít, mint egy gyermek vagy egy testvér. Így ha eljön a végső búcsú ideje, a fájdalom és a gyász is hasonlóan szívbemarkoló tud lenni. Az elhunyt állatról azonban gondoskodni kell, amire szigorú jogszabály is vonatkozik. A kisállat hamvasztás Szolnokon lehetőséget nyújt arra, hogy a szabályok betartása mellett méltó búcsút is tudjunk venni – bemutatjuk, hogyan is működik ez a gyakorlatban.