Összefoglaló

1 órája

Különleges növényt arattak a napokban ezen a jászkunsági településen

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Nagy Illés István agronómus a helyszínen avatta be hírportálunkat a titokba: így zajlik a rizstermesztés Magyarország legnagyobb ültetvényén
Fotó: Mészáros János

Belesüppednek a sárba a lánctalpas kombájnok Kisújszállásnál: kevesen tudják, mit aratnak ilyenkor

Zúgnak már a lánctalpas kombájnok Kisújszállás határában: elkezdődött a rizs aratása a Nagykunságban. A helyszínen néztük meg, hogyan is zajlik ennek a hazánkban nem túl nagy területen termesztett növénynek a betakarítása – videót és képgalériát is mutatunk a munkáról!

Ne felejtsen el munkába menni ezen a szombaton – mutatjuk, miért van szükség a ledolgozásra!

összefoglaló
Az idei öt helyett 2026-ban csak három hosszú hétvégére szervezhetünk programokat
Forrás: Illusztráció / MW Archívum

A közelmúltban megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-os évre vonatkozó munkarendről szóló rendelet. Az új beosztás értelmében három szombaton kell majd dolgozni, cserébe hosszú hétvégek lesznek ugyanannyiszor, tehát pontosan három alkalommal. Íme a 2026-os munkaszombatok listája!

Vakító villanás Jászberény felett: videón mutatjuk, ahogyan feltűnik a hatalmas tűzgömb

tűzgömb Jászberény felett
Fényes tűzgömb tűnt fel Jászberény felett
Forrás: Kővágó Gábor/Tűzgömb rajongók Facebook-csoport

Különleges égi jelenség kápráztatta el péntek éjjel azokat, akik az eget figyelték. Egy fényes tűzgömb húzott át Magyarország egén, ráadásul pont Jászberénynél lépett be a légkörbe. A meteorról látványos videó is készült.

Különleges cédulákat osztogatnak Szolnokon: megnéztük, mi áll rajtuk – videóval

Különleges cetlik Szolnokon
A különleges cetlik manapság sokakat megtalál Szolnokon
Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház Facebook-oldala

Legyen türelmünk, ne rohanjunk el az élet mellett! A világ pörög, digitális zaj vesz körül bennünket. A színház arra jó, hogy megállj, és utolérjen a lelked – vélekedik Barabás Botond, a Szolnoki Szigligeti Színház direktora, az új színházi éved első nagyszínpadi darabjának, a Cyrano de Bergerac romantikus drámának a címszereplője. De miként kapcsolódik a darab a mostanság a szolnoki utcákon kiosztott különleges cetlikhez?

Kinek éri meg? Feltételek, buktatók – minden, amit tudni kell az Otthon Start hitelről!

Miért jobb az Otthon Start Program keretein belül elérhető fix 3%-os kamatozású hitel? Szakértőink megindokolták
Fotó: Nagy Balázs

Lakásvásárlás előtt áll? Vagy még csak nézegeti a kínálatot? Akkor ez most önnek szól! Bő egy hónapja indult az államilag támogatott Otthon Start program, melynek keretében az első lakástulajdont szerzők kedvezményes kamatozású lakáshitelt kaphatnak. Mit kell tudni az új konstrukcióról? Kinek éri meg? Feltételek, buktatók – podcastadásunkban mindenre választ adunk szakértőink segítségével!

Jól megfért a Corvette a Trabant és az 1938-as Fiat Topolino mellett Abonyban – galériával, videóval

Az autós találkozó nagy sikert aratott Abonyban
Fotó: Nagy Balázs

Nosztalgikus időutazásban volt része annak, aki vasárnap Abony főterére látogatott. Az I. Abonyi Young- és Oldtimer Találkozónak köszönhetően ritka és különleges gépjárművek töltötték meg a városközpontot. Az autós találkozó nemcsak a veteránjárművek rajongóit vonzotta, hanem sok kíváncsi családot és fotózni vágyó látogatót is.

Ezrével élnek „Árpád-házi leszármazottak" Szolnokon, ez az épület kulcsfontosságú a történetükben – galériával

A szolnoki bábaképző: kalandos múlt, izgalmas jelen
Fotó: Mészáros János

Szolnok egyik jelképét száz éve kezdték építeni. A kalandos sorsú szolnoki bábaképzőt előbb menekíteni kellett, hogy aztán életek sokaságát köszönhessük neki. Később elfekvővé, majd szellemtanyává vált, végül a leghíresebb magyar család nevével született újjá. Hogyan néz ki ma a szolnoki bábaképző, miként kapcsolódik történetéhez egy rejtélyes szobor, Karikó Katalin és egy ötletgazda vállalkozó? Mindez kiderül írásunkból.

