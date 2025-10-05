1 órája
Különleges növényt arattak a napokban ezen a jászkunsági településen
Belesüppednek a sárba a lánctalpas kombájnok Kisújszállásnál: kevesen tudják, mit aratnak ilyenkor
Zúgnak már a lánctalpas kombájnok Kisújszállás határában: elkezdődött a rizs aratása a Nagykunságban. A helyszínen néztük meg, hogyan is zajlik ennek a hazánkban nem túl nagy területen termesztett növénynek a betakarítása – videót és képgalériát is mutatunk a munkáról!
Ne felejtsen el munkába menni ezen a szombaton – mutatjuk, miért van szükség a ledolgozásra!
A közelmúltban megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-os évre vonatkozó munkarendről szóló rendelet. Az új beosztás értelmében három szombaton kell majd dolgozni, cserébe hosszú hétvégék lesznek ugyanannyiszor, tehát pontosan három alkalommal. Íme a 2026-os munkaszombatok listája!
Vakító villanás Jászberény felett: videón mutatjuk, ahogyan feltűnik a hatalmas tűzgömb
Különleges égi jelenség kápráztatta el péntek éjjel azokat, akik az eget figyelték. Egy fényes tűzgömb húzott át Magyarország egén, ráadásul pont Jászberénynél lépett be a légkörbe. A meteorról látványos videó is készült.
Különleges cédulákat osztogatnak Szolnokon: megnéztük, mi áll rajtuk – videóval
Legyen türelmünk, ne rohanjunk el az élet mellett! A világ pörög, digitális zaj vesz körül bennünket. A színház arra jó, hogy megállj, és utolérjen a lelked – vélekedik Barabás Botond, a Szolnoki Szigligeti Színház direktora, az új színházi éved első nagyszínpadi darabjának, a Cyrano de Bergerac romantikus drámának a címszereplője. De miként kapcsolódik a darab a mostanság a szolnoki utcákon kiosztott különleges cetlikhez?
Kinek éri meg? Feltételek, buktatók – minden, amit tudni kell az Otthon Start hitelről!
Lakásvásárlás előtt áll? Vagy még csak nézegeti a kínálatot? Akkor ez most önnek szól! Bő egy hónapja indult az államilag támogatott Otthon Start program, melynek keretében az első lakástulajdont szerzők kedvezményes kamatozású lakáshitelt kaphatnak. Mit kell tudni az új konstrukcióról? Kinek éri meg? Feltételek, buktatók – podcastadásunkban mindenre választ adunk szakértőink segítségével!
Jól megfért a Corvette a Trabant és az 1938-as Fiat Topolino mellett Abonyban – galériával, videóval
Nosztalgikus időutazásban volt része annak, aki vasárnap Abony főterére látogatott. Az I. Abonyi Young- és Oldtimer Találkozónak köszönhetően ritka és különleges gépjárművek töltötték meg a városközpontot. Az autós találkozó nemcsak a veteránjárművek rajongóit vonzotta, hanem sok kíváncsi családot és fotózni vágyó látogatót is.
Ezrével élnek „Árpád-házi leszármazottak” Szolnokon, ez az épület kulcsfontosságú a történetükben – galériával
Szolnok egyik jelképét száz éve kezdték építeni. A kalandos sorsú szolnoki bábaképzőt előbb menekíteni kellett, hogy aztán életek sokaságát köszönhessük neki. Később elfekvővé, majd szellemtanyává vált, végül a leghíresebb magyar család nevével született újjá. Hogyan néz ki ma a szolnoki bábaképző, miként kapcsolódik történetéhez egy rejtélyes szobor, Karikó Katalin és egy ötletgazdag vállalkozó? Mindez kiderül írásunkból.
