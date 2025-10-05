Különleges növényt arattak a napokban ezen a jászkunsági településen

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Nagy Illés István agronómus a helyszínen avatta be hírportálunkat a titokba: így zajlik a rizstermesztés Magyarország legnagyobb ültetvényén

Fotó: Mészáros János

Belesüppednek a sárba a lánctalpas kombájnok Kisújszállásnál: kevesen tudják, mit aratnak ilyenkor

Zúgnak már a lánctalpas kombájnok Kisújszállás határában: elkezdődött a rizs aratása a Nagykunságban. A helyszínen néztük meg, hogyan is zajlik ennek a hazánkban nem túl nagy területen termesztett növénynek a betakarítása – videót és képgalériát is mutatunk a munkáról!

Ne felejtsen el munkába menni ezen a szombaton – mutatjuk, miért van szükség a ledolgozásra!

Az idei öt helyett 2026-ban csak három hosszú hétvégére szervezhetünk programokat

Forrás: Illusztráció / MW Archívum

A közelmúltban megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-os évre vonatkozó munkarendről szóló rendelet. Az új beosztás értelmében három szombaton kell majd dolgozni, cserébe hosszú hétvégék lesznek ugyanannyiszor, tehát pontosan három alkalommal. Íme a 2026-os munkaszombatok listája!

Vakító villanás Jászberény felett: videón mutatjuk, ahogyan feltűnik a hatalmas tűzgömb

Fényes tűzgömb tűnt fel Jászberény felett

Forrás: Kővágó Gábor/Tűzgömb rajongók Facebook-csoport

Különleges égi jelenség kápráztatta el péntek éjjel azokat, akik az eget figyelték. Egy fényes tűzgömb húzott át Magyarország egén, ráadásul pont Jászberénynél lépett be a légkörbe. A meteorról látványos videó is készült.

Különleges cédulákat osztogatnak Szolnokon: megnéztük, mi áll rajtuk – videóval

A különleges cetlik manapság sokakat megtalál Szolnokon

Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház Facebook-oldala

Legyen türelmünk, ne rohanjunk el az élet mellett! A világ pörög, digitális zaj vesz körül bennünket. A színház arra jó, hogy megállj, és utolérjen a lelked – vélekedik Barabás Botond, a Szolnoki Szigligeti Színház direktora, az új színházi éved első nagyszínpadi darabjának, a Cyrano de Bergerac romantikus drámának a címszereplője. De miként kapcsolódik a darab a mostanság a szolnoki utcákon kiosztott különleges cetlikhez?

Kinek éri meg? Feltételek, buktatók – minden, amit tudni kell az Otthon Start hitelről!

Miért jobb az Otthon Start Program keretein belül elérhető fix 3%-os kamatozású hitel? Szakértőink megindokolták – összefoglaló

Fotó: Nagy Balázs

Lakásvásárlás előtt áll? Vagy még csak nézegeti a kínálatot? Akkor ez most önnek szól! Bő egy hónapja indult az államilag támogatott Otthon Start program, melynek keretében az első lakástulajdont szerzők kedvezményes kamatozású lakáshitelt kaphatnak. Mit kell tudni az új konstrukcióról? Kinek éri meg? Feltételek, buktatók – podcastadásunkban mindenre választ adunk szakértőink segítségével!