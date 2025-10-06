október 6., hétfő

Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet egy szolnoki szórakozóhelyen

A gyors beavatkozásnak köszönhetően életet mentett Szabó József rendőr főtörzsőrmester
Fotó: police.hu

Heroikus küzdelmet folytattak egy szolnoki férfi életéért a hétvégén

Egy szolnoki szórakozóhelyen lett rosszul egy férfi, akinek életét egy szolgálaton kívüli vízi rendőr mentette meg. Szabó József főtörzsőrmester azonnal megkezdte az újraélesztést, és a mentőkkel együttműködve sikerült stabilizálni a bajbajutott állapotát.

Szabadon mászkál a szexuális ragadozó, nagy erőkkel keresik ezt a mezőtúri férfit – mutatjuk a fotóját!

Aki felismeri a képen látható, körözés alatt álló férfit, az keresse a rendőrséget 
Forrás: Police.hu

Kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszak és kábítószer birtoklása. Több súlyos bűncselekmény elkövetése miatt is elfogatóparancsot adtak ki egy mezőtúri férfi ellen, akit még mindig nem sikerült kézre kerítenie a hatóságnak. Mutatjuk a fotóját és a részleteket!

Elszabadult állatok rémisztették meg a helyieket a város szélén, a hatóság közbelépett

újra ebrazzia zajlott Cegléden
Újabb ebrazzia zajlott Cegléden, az Öregszőlőben
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Utóellenőrzést tartottak a hatóságok Cegléden. A szeptember elején tartott ebrazzia során több esetben is felszólították az állattartókat, ezúttal a hiányosságok pótlását ellenőrizték az Öregszőlőben. Ennek hátterében az állt, hogy az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett elkóborolt négylábúakról, melyek félelmet keltettek a helybéliekben...

Különös szerkezettel járták végig gyűjtögetők a Tisza-tavat, kiderült, mit kerestek a vidéken

Különös járgánnyal vágtak neki a Tisza-tónak az önkéntes természetvédők
Fotó: Beküldött fotó

Aki látta, biztosan megfordult utánuk. Aki megkérdezte, mit csinálnak, biztosan örült jöttüknek. Ezúttal a Tisza-tónál bukkant fel a Trabant-expedíció az önkéntes természetvédőkkel.

Rekordszámú diákot várnak a nagyszabású szolnoki pályaválasztó napokra

Dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főispánja (balról), dr. Kállai Mária, a térség parlamenti képviselője és Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja tartottak sajtótájékoztatót pénteken, az október 7. és 9. között esedékes szolnoki pályaválasztási programsorozatról
Fotó: Nagy Balázs

Több mint 2500 diák vesz részt az idei Szakmalabirintuson. A szolnoki pályaválasztási rendezvényt idén október 7. és 9. között tartják, különlegessége, hogy ténylegesen ki is próbálhatják leendő munkaeszközeiket a fiatalok.

Rejtélyes körülmények között rongálódott meg egy jelzőlámpa a Széchenyi városrészben

Rongálás a Széchenyin: ez biztos, hogy a kárt okozó járművön is hagyott nyomokat.
Forrás: facebook.com / Rehó János

Döbbenetes látványra keltek a Széchenyi városrész lakói vasárnap reggel. A Karczag László és az Aranyi Sándor utat összekötő zebra gyalogos jelzőlámpáját valaki „kivonta a forgalomból”. A rongálás a Széchenyin nagy felháborodást váltott ki, a több százezer forintos kárt okozó eset után rendőrségi nyomozás indult, a környéken pedig most különösen óvatosan kell közlekedni.

Még a bot is eltört a kezében, mire kifogta a kapitális harcsát a kisújszállási horgász – videóval

Egy kilencvenhárom kilós harcsa akadt Majláth Gergő horgára a Téglagyári II-es tavon Kisújszálláson 
Forrás: Majláth Gergő/Facebook

Október 4-én, szombaton próbált szerencsét egy kisújszállási horgász a településnél lévő, Téglagyári II-es tavon. Lett is szerencséje. Egy kilencvenhárom kilós harcsa akadt a horgára. Üröm az örömben, hogy a horgászbotja eltörött. Majláth Gergő ennek ellenére maximálisan elégedett volt a fogással.

Belerohant a személyvonat az IC-be Monorierdőnél – négy ember nem élte túl

A vonatbaleset következtében a személyvonat vezetőkocsija az Intercity utolsó kocsijába fúródott – összefoglaló
Fotó: Erdélyi Tibor (Szolnok Tűzoltóság), Darnay Katalin

Tragédia rázta meg az országot, miután egy személyvonat belecsapódott egy InterCity vonatba 17 évvel ezelőtt. A vezérlőkocsi szó szerint a személyvonat utolsó kocsijába fúródott. A helyszínen három ember veszítette életét, később további egy személy a kórházban hunyt el a vonatbaleset következtében.

