Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet egy szolnoki szórakozóhelyen

A gyors beavatkozásnak köszönhetően életet mentett Szabó József rendőr főtörzsőrmester

Fotó: police.hu

Heroikus küzdelmet folytattak egy szolnoki férfi életéért a hétvégén

Egy szolnoki szórakozóhelyen lett rosszul egy férfi, akinek életét egy szolgálaton kívüli vízi rendőr mentette meg. Szabó József főtörzsőrmester azonnal megkezdte az újraélesztést, és a mentőkkel együttműködve sikerült stabilizálni a bajbajutott állapotát.

Szabadon mászkál a szexuális ragadozó, nagy erőkkel keresik ezt a mezőtúri férfit – mutatjuk a fotóját!

Aki felismeri a képen látható, körözés alatt álló férfit, az keresse a rendőrséget

Forrás: Police.hu

Kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszak és kábítószer birtoklása. Több súlyos bűncselekmény elkövetése miatt is elfogatóparancsot adtak ki egy mezőtúri férfi ellen, akit még mindig nem sikerült kézre kerítenie a hatóságnak. Mutatjuk a fotóját és a részleteket!

Elszabadult állatok rémisztették meg a helyieket a város szélén, a hatóság közbelépett

Újabb ebrazzia zajlott Cegléden, az Öregszőlőben

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Utóellenőrzést tartottak a hatóságok Cegléden. A szeptember elején tartott ebrazzia során több esetben is felszólították az állattartókat, ezúttal a hiányosságok pótlását ellenőrizték az Öregszőlőben. Ennek hátterében az állt, hogy az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett elkóborolt négylábúakról, melyek félelmet keltettek a helybéliekben...

Különös szerkezettel járták végig gyűjtögetők a Tisza-tavat, kiderült, mit kerestek a vidéken

Különös járgánnyal vágtak neki a Tisza-tónak az önkéntes természetvédők

Fotó: Beküldött fotó

Aki látta, biztosan megfordult utánuk. Aki megkérdezte, mit csinálnak, biztosan örült jöttüknek. Ezúttal a Tisza-tónál bukkant fel a Trabant-expedíció az önkéntes természetvédőkkel.

Rekordszámú diákot várnak a nagyszabású szolnoki pályaválasztó napokra

Dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főispánja (balról), dr. Kállai Mária, a térség parlamenti képviselője és Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja tartottak sajtótájékoztatót pénteken, az október 7. és 9. között esedékes szolnoki pályaválasztási programsorozatról

Fotó: Nagy Balázs

Több mint 2500 diák vesz részt az idei Szakmalabirintuson. A szolnoki pályaválasztási rendezvényt idén október 7. és 9. között tartják, különlegessége, hogy ténylegesen ki is próbálhatják leendő munkaeszközeiket a fiatalok.

Rejtélyes körülmények között rongálódott meg egy jelzőlámpa a Széchenyi városrészben

Rongálás a Széchenyin: ez biztos, hogy a kárt okozó járművön is hagyott nyomokat.

Forrás: facebook.com / Rehó János

Döbbenetes látványra keltek a Széchenyi városrész lakói vasárnap reggel. A Karczag László és az Aranyi Sándor utat összekötő zebra gyalogos jelzőlámpáját valaki „kivonta a forgalomból”. A rongálás a Széchenyin nagy felháborodást váltott ki, a több százezer forintos kárt okozó eset után rendőrségi nyomozás indult, a környéken pedig most különösen óvatosan kell közlekedni.