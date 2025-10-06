57 perce
Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet egy szolnoki szórakozóhelyen
Heroikus küzdelmet folytattak egy szolnoki férfi életéért a hétvégén
Egy szolnoki szórakozóhelyen lett rosszul egy férfi, akinek életét egy szolgálaton kívüli vízi rendőr mentette meg. Szabó József főtörzsőrmester azonnal megkezdte az újraélesztést, és a mentőkkel együttműködve sikerült stabilizálni a bajbajutott állapotát.
Szabadon mászkál a szexuális ragadozó, nagy erőkkel keresik ezt a mezőtúri férfit – mutatjuk a fotóját!
Kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszak és kábítószer birtoklása. Több súlyos bűncselekmény elkövetése miatt is elfogatóparancsot adtak ki egy mezőtúri férfi ellen, akit még mindig nem sikerült kézre kerítenie a hatóságnak. Mutatjuk a fotóját és a részleteket!
Elszabadult állatok rémisztették meg a helyieket a város szélén, a hatóság közbelépett
Utóellenőrzést tartottak a hatóságok Cegléden. A szeptember elején tartott ebrazzia során több esetben is felszólították az állattartókat, ezúttal a hiányosságok pótlását ellenőrizték az Öregszőlőben. Ennek hátterében az állt, hogy az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett elkóborolt négylábúakról, melyek félelmet keltettek a helybéliekben...
Különös szerkezettel járták végig gyűjtögetők a Tisza-tavat, kiderült, mit kerestek a vidéken
Aki látta, biztosan megfordult utánuk. Aki megkérdezte, mit csinálnak, biztosan örült jöttüknek. Ezúttal a Tisza-tónál bukkant fel a Trabant-expedíció az önkéntes természetvédőkkel.
Rekordszámú diákot várnak a nagyszabású szolnoki pályaválasztó napokra
Több mint 2500 diák vesz részt az idei Szakmalabirintuson. A szolnoki pályaválasztási rendezvényt idén október 7. és 9. között tartják, különlegessége, hogy ténylegesen ki is próbálhatják leendő munkaeszközeiket a fiatalok.
Rejtélyes körülmények között rongálódott meg egy jelzőlámpa a Széchenyi városrészben
Döbbenetes látványra keltek a Széchenyi városrész lakói vasárnap reggel. A Karczag László és az Aranyi Sándor utat összekötő zebra gyalogos jelzőlámpáját valaki „kivonta a forgalomból”. A rongálás a Széchenyin nagy felháborodást váltott ki, a több százezer forintos kárt okozó eset után rendőrségi nyomozás indult, a környéken pedig most különösen óvatosan kell közlekedni.
Még a bot is eltört a kezében, mire kifogta a kapitális harcsát a kisújszállási horgász – videóval
Október 4-én, szombaton próbált szerencsét egy kisújszállási horgász a településnél lévő, Téglagyári II-es tavon. Lett is szerencséje. Egy kilencvenhárom kilós harcsa akadt a horgára. Üröm az örömben, hogy a horgászbotja eltörött. Majláth Gergő ennek ellenére maximálisan elégedett volt a fogással.
Belerohant a személyvonat az IC-be Monorierdőnél – négy ember nem élte túl
Tragédia rázta meg az országot, miután egy személyvonat belecsapódott egy InterCity vonatba 17 évvel ezelőtt. A vezérlőkocsi szó szerint a személyvonat utolsó kocsijába fúródott. A helyszínen három ember veszítette életét, később további egy személy a kórházban hunyt el a vonatbaleset következtében.
