Lezárnak egy veszélyes hidat Szolnokon, ezt kell tudni a felújításról

Balesetveszély miatt zárják le a fahidat

Forrás: Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

Balesetveszély miatt ideiglenesen lezárják ezt a szolnoki hidat

A gyalogos és kerékpárforgalmat érinti a lezárás.

Eladó az ikonikus szálló, ahol még Blaha Lujza is fellépett, ennyit kell letennie a vevőnek

Eladó az abonyi Kossuth Szálló, a város egyik legmeghatározóbb épülete

Fotó: Nagy Balázs

Eladóvá vált Abony egyik legmeghatározóbb épülete. Az egykori Kossuth Szálló több évszázados múltra tekint vissza, amely mélyen bevéste magát a város történelmébe. Az, hogy a jövő mit tartogat számára, egyelőre kérdéses.

Szolnokon tárgyalják a sportklub volt elnökének sikkasztásgyanús büntetőügyét

Sportcélú TAO-támogatás: a vádlottak (a kép előterében háttal) ellen sikkasztás a vád

Fotó: Mészáros Géza

Egy szokványosnak tűnő szabálytalan helyzetmegoldásból tanulságos történet kerekedett az egyik sportegyesületnél, amely a Szolnoki Járásbíróság térfelén landolt. Visszaéltek volna a sportcélú TAO-támogatásokkal?

„Lesz-e béke Tiszaburán? Meglátjuk” – a település újraválasztott polgármesterét kérdeztük

Tiszabura Vavrik Gézát választotta újra polgármesternek a vasárnapi időközi voksoláson – összefoglaló

Fotó: Nagy Balázs

Időközi választást tartottak vasárnap Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyik legszegényebb, de az elmúlt hetekben az országos érdeklődés homlokterébe került településén. Tiszabura zaklatott kampányon, szoros eredményen van túl, Vavrik Géza, a község újraválasztott polgármestere hírportálunknak azt mondta, békére törekszik a településen.

Szolnoki mintára bővíti amerikai jelenlétét a Stadler – magyar hegesztők tanítják be az amerikai szakembereket

Szolnoki mintára bővít a Stadler Salt Lake Cityben

Forrás: Stadler Trains Magyarország Zrt.

Elképesztő hírek érkeztek! Kiderült, szolnoki hegesztők tudására van szükség az Egyesült Államokban. A Stadler Salt Lake City városában nyitja meg legújabb egységét, amely a jelenlegi amerikai gyár részeként fog működni.

Hatvan szakma várja a fiatalokat Szolnokon, még az űrkutatásba is bepillanthatnak a pályaválasztás ünnepén

A Szakmalabirintus Pályaválasztási Kiállítás egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a fiatalok megismerjék a különböző szakmákban rejlő lehetőségeket és akár a nehézségeket is

Fotó: Nagy Balázs

Kőműves, grafikus, autófényező egy helyen! Három napon keresztül közel 60 szakma kulisszái mögé pillanthatnak be az óvodásoktól az általános iskolásokon át a felsőoktatásba készülő diákokig tulajdonképpen bárki. A Szakmalabirintus Pályaválasztási Kiállítás interaktív élményeket, kipróbálható szakmákat és inspiráló találkozásokat kínál mindazoknak, akik még keresik a saját útjukat.

Kevesen tudják, de Magyarországon is terem rizs – így zajlott az aratás régen és most – galériával