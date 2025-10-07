2 órája
Lezárnak egy veszélyes hidat Szolnokon, ezt kell tudni a felújításról
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Napi összefoglaló hírek egy helyen.
Balesetveszély miatt ideiglenesen lezárják ezt a szolnoki hidat
A gyalogos és kerékpárforgalmat érinti a lezárás.
Eladó az ikonikus szálló, ahol még Blaha Lujza is fellépett, ennyit kell letennie a vevőnek
Eladóvá vált Abony egyik legmeghatározóbb épülete. Az egykori Kossuth Szálló több évszázados múltra tekint vissza, amely mélyen bevéste magát a város történelmébe. Az, hogy a jövő mit tartogat számára, egyelőre kérdéses.
Szolnokon tárgyalják a sportklub volt elnökének sikkasztásgyanús büntetőügyét
Egy szokványosnak tűnő szabálytalan helyzetmegoldásból tanulságos történet kerekedett az egyik sportegyesületnél, amely a Szolnoki Járásbíróság térfelén landolt. Visszaéltek volna a sportcélú TAO-támogatásokkal?
„Lesz-e béke Tiszaburán? Meglátjuk” – a település újraválasztott polgármesterét kérdeztük
Időközi választást tartottak vasárnap Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyik legszegényebb, de az elmúlt hetekben az országos érdeklődés homlokterébe került településén. Tiszabura zaklatott kampányon, szoros eredményen van túl, Vavrik Géza, a község újraválasztott polgármestere hírportálunknak azt mondta, békére törekszik a településen.
Szolnoki mintára bővíti amerikai jelenlétét a Stadler – magyar hegesztők tanítják be az amerikai szakembereket
Elképesztő hírek érkeztek! Kiderült, szolnoki hegesztők tudására van szükség az Egyesült Államokban. A Stadler Salt Lake City városában nyitja meg legújabb egységét, amely a jelenlegi amerikai gyár részeként fog működni.
Hatvan szakma várja a fiatalokat Szolnokon, még az űrkutatásba is bepillanthatnak a pályaválasztás ünnepén
Kőműves, grafikus, autófényező egy helyen! Három napon keresztül közel 60 szakma kulisszái mögé pillanthatnak be az óvodásoktól az általános iskolásokon át a felsőoktatásba készülő diákokig tulajdonképpen bárki. A Szakmalabirintus Pályaválasztási Kiállítás interaktív élményeket, kipróbálható szakmákat és inspiráló találkozásokat kínál mindazoknak, akik még keresik a saját útjukat.
Kevesen tudják, de Magyarországon is terem rizs – így zajlott az aratás régen és most – galériával
Gondolta volna? Nem csak import cikként volt jelen a rizs kishazánkban, hanem a magyar gazdák is serényen ültették a palántákat az elárasztott területeken. Ráadásul nem is kell messzire mennünk, vármegyénkben is foglalkoztak rizstermesztéssel.
