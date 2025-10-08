1 órája
Áramszünet lesz Szolnokon, a szolgáltató bejelentette a dátumot és a helyszíneket
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Napi összefoglaló hírek egy helyen.
Sötétbe borul Szolnok egy része, itt és ekkor kell számítani az áramkimaradásra
Hamarosan újabb áramszünetre lehet számítani. Mutatjuk a részleteket.
Megdöbbent a szolnoki férfi, amikor felnyitotta a barna kuka fedelét és meglátta, mi van benne
– Érthetetlen és felháborító! – panaszkodik a szolnoki Hetrovicz B. György, a Szolnok ispán körúti lakótelepi sorházak és közterület zöldövezetének parkőre. A felelősnek a gyűjtőedény tartalmával van gondja, mert bizony ijesztő dolgokat rejt a szóban forgó barna kuka Szolnokon.
Életmentő készüléket vehet az adományból a szolnoki Hetényi Géza Kórház
Jótékony célt szolgált a minapi Anyaleszek Vásár Szolnokon. Az adományokból új szívhang- és méhtevékenység-figyelő készülékhez juthat a Hetényi Géza kórház.
Mindenki arról beszél, ami a szolnoki Tesco parkolójában történt – van, aki csodát emleget
Gyomorszorító érzés és tehetetlenség. Valami ilyesmit érezhetett az az édesanya, aki a minap egy szolnoki bevásárlóközpontban elhagyta a táskáját, benne rengeteg pénzzel, illetve a saját és gyermekei irataival. Cikkünkből kiderül, hogyan alakult az elveszített táska története.
Rejtélyes körülmények között tűnt el a jászberényi állatkert egyik lakója! Lehet, hogy ellopták?
Két hete érkeztek új otthonukba, de egyelőre nincsenek biztonságban. Egyikük legalább is. Két dél-afrikai sül került a Jászberényi Állat- és Növénykertbe, ahonnan azonban egyikük eltűnt. Cikkünkben olvashatják az eltűnt állat történetét. Az intézmény a lakosság segítségét kérte.
A szolnoki lomtalanítás számai mindenkit megleptek, megszólalt az NHSZ
Harminc jármű, azokon közel száz munkatárs. Ekkora stáb dolgozott az elmúlt két hétvégén azon, hogy a lakosság által kihelyezett hulladékot elszállítsák. Az őszi lomtalanítás tapasztalataival kapcsolatban a szolgáltató azt is elárulta, mennyi lom került az utcákra idén.
Az ország lélegzet-visszafojtva figyelte, ahogy a földvári katona beírta magát a hadtörténelembe a Tisza mélyén
A tiszaföldvári katona különleges feladatot kapott: tankkal kellett átkelnie a Tisza medrében. A harckocsi teljesen a víz alá merült, a manőver pedig a magyar hadtörténelem egyik emlékezetes pillanatává vált.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!