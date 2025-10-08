október 8., szerda

Koppány névnap

Összefoglaló

1 órája

Áramszünet lesz Szolnokon, a szolgáltató bejelentette a dátumot és a helyszíneket

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Október elején áramszünet várható Szolnok egy részén
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Sötétbe borul Szolnok egy része, itt és ekkor kell számítani az áramkimaradásra

Hamarosan újabb áramszünetre lehet számítani. Mutatjuk a részleteket.

Megdöbbent a szolnoki férfi, amikor felnyitotta a barna kuka fedelét és meglátta, mi van benne

Barna kuka tartalma
Hetrovicz B. György, a Szolnok ispán körúti zöldterületek parkőre az egyik tömbház barna kuka tartalmára panaszkodik 
Fotó: Mészáros Géza

– Érthetetlen és felháborító! – panaszkodik a szolnoki Hetrovicz B. György, a Szolnok ispán körúti lakótelepi sorházak és közterület zöldövezetének parkőre. A felelősnek a gyűjtőedény tartalmával van gondja, mert bizony ijesztő dolgokat rejt a szóban forgó barna kuka Szolnokon.

Életmentő készüléket vehet az adományból a szolnoki Hetényi Géza Kórház

Új diagnosztikai eszközzel biztosítják a kismamák és babák biztonságát
Fotó: Mészáros János

Jótékony célt szolgált a minapi Anyaleszek Vásár Szolnokon. Az adományokból új szívhang- és méhtevékenység-figyelő készülékhez juthat a Hetényi Géza kórház.

Mindenki arról beszél, ami a szolnoki Tesco parkolójában történt – van, aki csodát emleget

Midsection of woman putting tablet computer in purse at home office
Jó véget ért a szolnoki elveszített táska története
Fotó: Illusztráció  / Forrás:  Getty Images

Gyomorszorító érzés és tehetetlenség. Valami ilyesmit érezhetett az az édesanya, aki a minap egy szolnoki bevásárlóközpontban elhagyta a táskáját, benne rengeteg pénzzel, illetve a saját és gyermekei irataival. Cikkünkből kiderül, hogyan alakult az elveszített táska története.

Rejtélyes körülmények között tűnt el a jászberényi állatkert egyik lakója! Lehet, hogy ellopták?

Hogy pontosan mi az eltűnt állat története? Egyelőre nem tudni, remélhetőleg kiderül majd és előkerül a sül
Forrás: Jászberényi Állat- és Növénykert Facebook-oldala

Két hete érkeztek új otthonukba, de egyelőre nincsenek biztonságban. Egyikük legalább is. Két dél-afrikai sül került a Jászberényi Állat- és Növénykertbe, ahonnan azonban egyikük eltűnt. Cikkünkben olvashatják az eltűnt állat történetét. Az intézmény a lakosság segítségét kérte.

A szolnoki lomtalanítás számai mindenkit megleptek, megszólalt az NHSZ

Őszi lomtalanítás Szolnokon: harminc jármű, azokon közel száz munkatárs dolgozott az elmúlt két hétvégén azon, hogy a lakosság által kihelyezett hulladékot elszállítsák – összefoglaló
Fotó: Nagy Balázs / Archív

Harminc jármű, azokon közel száz munkatárs. Ekkora stáb dolgozott az elmúlt két hétvégén azon, hogy a lakosság által kihelyezett hulladékot elszállítsák. Az őszi lomtalanítás tapasztalataival kapcsolatban a szolgáltató azt is elárulta, mennyi lom került az utcákra idén.

Az ország lélegzet-visszafojtva figyelte, ahogy a földvári katona beírta magát a hadtörténelembe a Tisza mélyén

Szalay–Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Dobróka András harckocsivezető veterán
Fotó: Beküldött / Dobróka András

A tiszaföldvári katona különleges feladatot kapott: tankkal kellett átkelnie a Tisza medrében. A harckocsi teljesen a víz alá merült, a manőver pedig a magyar hadtörténelem egyik emlékezetes pillanatává vált.

