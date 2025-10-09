október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

43 perce

Brutális baleset rázta meg a Jászkunságot, mentőhelikopterek is érkeztek a helyszínre

Címkék#összefoglaló#közlekedési baleset#kóbor kutya

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
 

Egy idős nő életét vesztette, többen súlyosan megsérültek a brutális karambolban – FOTÓK

A helyszínen dolgoztak a mentők, a baleset következtében pedig jelentősen feltorlódott a forgalom a 4-esen.

A szolnoki kábítószer-kereskedő számított a rajtaütésre, de mégsem készült fel rá

A szolnoki kábítószer-kereskedő egyáltalán nem lepődött meg, amikor megjelentek házánál a rendőrök
Forrás: Zsaruhírek Facebook-oldala

Nem lepődött meg, amikor a rendőrök becsöngettek hozzá, mintha csak erre a pillanatra várt volna. A szolnoki kábítószer-kereskedő hónapokon át kilószámra árulta a drogot, mire végül lecsaptak rá.

Döglött halak fekszenek zsákokon a rendőrség ajtaja előtt – kiderült, mi vezetett idáig

Orvhorgászok prédája a rendőrség épülete előtt. Elfogták a halrablókat
Fotó: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Döbbenetes dolgot láttak a halőrök, mikor belenéztek a felderítő drón kamerafelvételeibe. Rendőri segítséggel fékezték meg az orvhorgászokat, akik viszont addigra már több, nagy testű halat is elpusztítottak.

Mentőakció indult ezekért a szomorú szemű kutyákért: reménytelenül bolyongtak a szolnoki utcákon

a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány ismét két életet mentett meg
A két szőrgombóc, akiket a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány megmentett
Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

Az elmúlt napokban két kutya kóborolt a szolnoki Tisza-part környékén, melyekről több bejegyzés is megjelent a közösségi médiában. A barátságos ebeket feltehetően utcára tették, és szabadon járkáltak a környéken, mígnem a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány egyik önkéntese a segítségükre sietett. Íme, egy szívet melengető történet Szolnokról!

Sokkolta Szolnokot a kutyafuttatós gyilkosság, féltékenységből ölte meg barátját a férfi

A kutyafuttatós gyilkosság áldozatát a szolnoki lakótelep mögötti területen találták meg 
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Jövőre lesz tizenöt éve, hogy felfedezték egy fiatalember holttestét a szolnoki Széchenyi városrész környékén. A kutyafuttatós gyilkosság elkövetésének módja az egész országot megdöbbentette.

Torzszülött halat találtak Magyarországon – Szolnokon is telepítettek nemrég a fajból

Milyen kecsege lehet ez vajon? – tették fel a kérdést
Fotó: Magyar Haltani Társaság

Súlyos rendellenességgel kitenyésztett halról mutattak be fotót. A furcsa külsejű kecsege kapcsán a szakértők is megszólaltak.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu