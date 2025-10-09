Brutális baleset rázta meg a Jászkunságot, mentőhelikopterek is érkeztek a helyszínre

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Egy idős nő életét vesztette, többen súlyosan megsérültek a brutális karambolban – FOTÓK

A helyszínen dolgoztak a mentők, a baleset következtében pedig jelentősen feltorlódott a forgalom a 4-esen.

A szolnoki kábítószer-kereskedő számított a rajtaütésre, de mégsem készült fel rá

A szolnoki kábítószer-kereskedő egyáltalán nem lepődött meg, amikor megjelentek házánál a rendőrök

Forrás: Zsaruhírek Facebook-oldala

Nem lepődött meg, amikor a rendőrök becsöngettek hozzá, mintha csak erre a pillanatra várt volna. A szolnoki kábítószer-kereskedő hónapokon át kilószámra árulta a drogot, mire végül lecsaptak rá.

Döglött halak fekszenek zsákokon a rendőrség ajtaja előtt – kiderült, mi vezetett idáig

Orvhorgászok prédája a rendőrség épülete előtt. Elfogták a halrablókat

Fotó: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Döbbenetes dolgot láttak a halőrök, mikor belenéztek a felderítő drón kamerafelvételeibe. Rendőri segítséggel fékezték meg az orvhorgászokat, akik viszont addigra már több, nagy testű halat is elpusztítottak.

Mentőakció indult ezekért a szomorú szemű kutyákért: reménytelenül bolyongtak a szolnoki utcákon

A két szőrgombóc, akiket a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány megmentett

Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

Az elmúlt napokban két kutya kóborolt a szolnoki Tisza-part környékén, melyekről több bejegyzés is megjelent a közösségi médiában. A barátságos ebeket feltehetően utcára tették, és szabadon járkáltak a környéken, mígnem a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány egyik önkéntese a segítségükre sietett. Íme, egy szívet melengető történet Szolnokról!

Sokkolta Szolnokot a kutyafuttatós gyilkosság, féltékenységből ölte meg barátját a férfi

A kutyafuttatós gyilkosság áldozatát a szolnoki lakótelep mögötti területen találták meg

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Jövőre lesz tizenöt éve, hogy felfedezték egy fiatalember holttestét a szolnoki Széchenyi városrész környékén. A kutyafuttatós gyilkosság elkövetésének módja az egész országot megdöbbentette.

Torzszülött halat találtak Magyarországon – Szolnokon is telepítettek nemrég a fajból

Milyen kecsege lehet ez vajon? – tették fel a kérdést

Fotó: Magyar Haltani Társaság

Súlyos rendellenességgel kitenyésztett halról mutattak be fotót. A furcsa külsejű kecsege kapcsán a szakértők is megszólaltak.