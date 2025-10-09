43 perce
Brutális baleset rázta meg a Jászkunságot, mentőhelikopterek is érkeztek a helyszínre
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Napi összefoglaló hírek egy helyen.
Egy idős nő életét vesztette, többen súlyosan megsérültek a brutális karambolban – FOTÓK
A helyszínen dolgoztak a mentők, a baleset következtében pedig jelentősen feltorlódott a forgalom a 4-esen.
A szolnoki kábítószer-kereskedő számított a rajtaütésre, de mégsem készült fel rá
Nem lepődött meg, amikor a rendőrök becsöngettek hozzá, mintha csak erre a pillanatra várt volna. A szolnoki kábítószer-kereskedő hónapokon át kilószámra árulta a drogot, mire végül lecsaptak rá.
Döglött halak fekszenek zsákokon a rendőrség ajtaja előtt – kiderült, mi vezetett idáig
Döbbenetes dolgot láttak a halőrök, mikor belenéztek a felderítő drón kamerafelvételeibe. Rendőri segítséggel fékezték meg az orvhorgászokat, akik viszont addigra már több, nagy testű halat is elpusztítottak.
Mentőakció indult ezekért a szomorú szemű kutyákért: reménytelenül bolyongtak a szolnoki utcákon
Az elmúlt napokban két kutya kóborolt a szolnoki Tisza-part környékén, melyekről több bejegyzés is megjelent a közösségi médiában. A barátságos ebeket feltehetően utcára tették, és szabadon járkáltak a környéken, mígnem a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány egyik önkéntese a segítségükre sietett. Íme, egy szívet melengető történet Szolnokról!
Sokkolta Szolnokot a kutyafuttatós gyilkosság, féltékenységből ölte meg barátját a férfi
Jövőre lesz tizenöt éve, hogy felfedezték egy fiatalember holttestét a szolnoki Széchenyi városrész környékén. A kutyafuttatós gyilkosság elkövetésének módja az egész országot megdöbbentette.
Torzszülött halat találtak Magyarországon – Szolnokon is telepítettek nemrég a fajból
Súlyos rendellenességgel kitenyésztett halról mutattak be fotót. A furcsa külsejű kecsege kapcsán a szakértők is megszólaltak.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!