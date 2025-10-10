43 perce
Több milliós kárt okozott a bódult férfi, aki hajnalban szétvert egy benzinkutat
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Napi összefoglaló hírek egy helyen.
Hatalmas balhé egy szolnoki benzinkúton: mindent szétvert egy őrjöngő férfi, és ezzel még nem volt vége
Teljesen elveszítette a fejét egy budapesti férfi, aki randalírozni kezdett egy szolnoki benzinkúton. Többmilliós kárt okozott, de még ez sem volt neki elég...
Disznót fogott egy horgász a Holt-Tiszából – ekkorát még ő sem látott
Bizonyára sokan felkapták a fejüket. Disznó? Az Alcsi-Holt-Tiszában? Nos, valamilyen szinten igen, de nem a szó szoros értelmében. A kifogott állat egy busa, de nem akármilyen – íme, a nagy fogás története!
Szociális bérlakások épülnek a Jászkunságban – ezeken a településeken lesznek elérhetőek
Új átmeneti otthonokat alakít ki a Jászkunságban a Máltai Szeretetszolgálat. A szociális bérlakások Jász-Nagykun-Szolnok vármegye hat településén jönnek létre – mutatjuk a listát!
Öten vesztették életüket a pusztító lángok között, ez vezethetett a tragédiákhoz
A legtöbb tragédia néhány perc alatt történt, és megelőzhető lett volna. Idén már öt ember vesztette életét lakástüzekben Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A katasztrófavédelem most részleteket is közölt az esetek kapcsán.
Mezey György ebben a faluban lakott élete végén: ilyen emberként emlékeznek rá a helyiek
A napokban az egész ország a szerdán elhunyt legendás futballedzőt gyászolja. De van egy jászkunsági falu, ahol különös kegyelettel emlékeznek Mezey Györgyre. A néhai szövetségi kapitány élete utolsó részében Tiszaszentimrén is lakott, a helyiek nagyon szerették „Gyuri bácsit”, aki élete végéig követte a helyi focicsapat eredményeit. Jellemzésük azt is jól példázza, milyen ember volt az ikonikus tréner.
Kínai gigaberuházás, magyar tudás – megállapodást kötött a KunlunChem, a szakképző és az egyetem
A helyi oktatásra és munkaerőre alapoz helyi munkásságága során a KunlunChem. A szolnoki elektrolitgyár beruházója ennek nyomán együttműködési megállapodást kötött a Szolnoki Szakképzési Centrummal és a Debreceni Egyetemmel. Modern szaktudást ígérnek a tanulóknak.
Vitaminbomba a piacról: ez a csodagyümölcs méregtelenít, nyugtat és erősíti a szívet is
Egyre nagyobb mennyiségben jelenik meg a szolnoki vásárcsarnok standjain az az őszi gyümölcs, amely nemcsak a fogyókúrát támogatja, hanem számos jótékony hatással is bír. Legfrissebb piaci körképünkben utánajártunk, mit érdemes keresni a bőséges kínálatban. Mutatjuk az idény egyik legértékesebb finomságát.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!