Több milliós kárt okozott a bódult férfi, aki hajnalban szétvert egy benzinkutat

Egy szolnoki benzinkúton, bódultan randalírozott egy férfi, fegyházbüntetés várhat rá

Forrás: Szolnoki Járási Ügyészség

Hatalmas balhé egy szolnoki benzinkúton: mindent szétvert egy őrjöngő férfi, és ezzel még nem volt vége

Teljesen elveszítette a fejét egy budapesti férfi, aki randalírozni kezdett egy szolnoki benzinkúton. Többmilliós kárt okozott, de még ez sem volt neki elég...

Disznót fogott egy horgász a Holt-Tiszából – ekkorát még ő sem látott

Nagy László büszkén örökítette meg a hatalmas busa halat, mely élete fogása

Forrás: pecaverzum.hu

Bizonyára sokan felkapták a fejüket. Disznó? Az Alcsi-Holt-Tiszában? Nos, valamilyen szinten igen, de nem a szó szoros értelmében. A kifogott állat egy busa, de nem akármilyen – íme, a nagy fogás története!

Szociális bérlakások épülnek a Jászkunságban – ezeken a településeken lesznek elérhetőek

Hat településen jönnek létre szociális bérlakások Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Fotó: Gazdag Mihály / Kelet-Magyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Új átmeneti otthonokat alakít ki a Jászkunságban a Máltai Szeretetszolgálat. A szociális bérlakások Jász-Nagykun-Szolnok vármegye hat településén jönnek létre – mutatjuk a listát!

Öten vesztették életüket a pusztító lángok között, ez vezethetett a tragédiákhoz

Lakástűzben öt ember halt meg az idén

Fotó: Mészáros János

A legtöbb tragédia néhány perc alatt történt, és megelőzhető lett volna. Idén már öt ember vesztette életét lakástüzekben Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A katasztrófavédelem most részleteket is közölt az esetek kapcsán.

Mezey György ebben a faluban lakott élete végén: ilyen emberként emlékeznek rá a helyiek

Fodor Gusztáv, Tiszaszentimre polgármestere és Mezey György. A legendás tréner élete jelentős részét töltötte a jászkunsági faluban

Fotó: Facebook.com / Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

A napokban az egész ország a szerdán elhunyt legendás futballedzőt gyászolja. De van egy jászkunsági falu, ahol különös kegyelettel emlékeznek Mezey Györgyre. A néhai szövetségi kapitány élete utolsó részében Tiszaszentimrén is lakott, a helyiek nagyon szerették „Gyuri bácsit”, aki élete végéig követte a helyi focicsapat eredményeit. Jellemzésük azt is jól példázza, milyen ember volt az ikonikus tréner.

Kínai gigaberuházás, magyar tudás – megállapodást kötött a KunlunChem, a szakképző és az egyetem

Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja (szemben) szerint a tanulók modern szaktudást szerezhetnek a szolnoki elektrolitgyár beruházójától

Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

A helyi oktatásra és munkaerőre alapoz helyi munkásságága során a KunlunChem. A szolnoki elektrolitgyár beruházója ennek nyomán együttműködési megállapodást kötött a Szolnoki Szakképzési Centrummal és a Debreceni Egyetemmel. Modern szaktudást ígérnek a tanulóknak.

Vitaminbomba a piacról: ez a csodagyümölcs méregtelenít, nyugtat és erősíti a szívet is