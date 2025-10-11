október 11., szombat

Ennyit fizetünk vissza 45 milliós hitelnél, ha 3 százalékos kamattal vesszük fel

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Az Otthon Start Program által sok fiatal költözhet albérletből saját lakásba Fotó: Nagy Balázs

Mennyit fizetünk vissza 45 millió forintnál, ha a 3 százalékos hitelt választjuk? Itt a szakértő válasza!

Az ingatlanpiac az elmúlt hetekben látványosan megélénkült. A 3%-os Otthon Start Program megjelenése egy hónap alatt érezhetően átrendezte a keresletet és az árképzést. Legújabb cikkünkben egy konkrét példán keresztül próbáltuk szemléltetni, mire kell számítania annak, aki él ezzel a lehetőséggel.

A tiszapüspöki „piramis” sokakat megtévesztett – mi lerántjuk a leplet

Milyen jól mutatna egy igazi piramis az alföldön! Fotó: Beküldött kép: Ajtay Csaba

Nem mindennapi látvány tárul azok elé, akik Tiszapüspöki felé tartva fürkésző tekintetüket jobbra szegezik. A már messziről látszódó óriási sárga halom egy titokzatos piramis építésének korai fázisát idézi.

Meglátta a kosarat és engedett a kísértésnek, pedig akkor még nem is sejtette mennyi pénzt talál benne

Pimasz lopás Tiszafüreden: ezt a fonott kosarat vitte el a férfi Fotó: Magyarország Ügyészsége

Megtalálta a fonott kosarat a piaci parkolóban, zsebre tette a benne lévő 104 ezret, a pénztárcát, a mobilt és a bankkártyát pedig később egy árokba hajította. A vádirat szerint a lopás Tiszafüreden 2025. augusztus 16-án reggel történt a Piac tér mellett

Trófeák, halak, vaku-villanás, így néz ki, amikor a természet beköltözik a moziba

A horgász-vadász kiállítás Túrkevén a természetvédelemről is szólt Fotó: Mészáros János

Kürtök szólnak, bográcsos ételek illata csalogat, a Korda Sándor Filmszínház környékén első alkalommal igazi természetközeli show pörög. A horgász-vadász kiállítás Túrkevén óriásakváriumokkal, élethű trófeákkal és látványos bemutatókkal vonzza a figyelmet. Bent többek közt kiállítások, előadások és horgászstandok, kint különböző programok várják az érdeklődőket.

Otthona közelében csaptak le rá a rendőrök, saját vevője buktatta le a tiszaburai dílert

Forrás: police.hu

Egy rutinellenőrzésnek indult, de komoly rajtaütés lett belőle: a rendőrök Jászladányon drogot és egy dílert is találtak. A DELTA Program újabb sikeres akciót könyvelhet el.

Fekete hamukupac és elszenesedett cipők az út szélén, senki sem nyúl az összeégett autóhoz

A furgont elszállították a fegyverneki baleset után, ez a kiégett autó azonban azóta is az út szélén várja sorsát Fotó: Mészáros János

A látvány miatt folyamatosan csak a kérdések kattoghatnak a fejekben: három hete történt a döbbenetes baleset, de a nyomai még mindig láthatóak a 4-es út 130-as kilométerszelvényénél. Nagy talány, miért nem vitték már el a magára maradt, kiégett autót...

 

