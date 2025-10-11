39 perce
Ennyit fizetünk vissza 45 milliós hitelnél, ha 3 százalékos kamattal vesszük fel
Az ingatlanpiac az elmúlt hetekben látványosan megélénkült. A 3%-os Otthon Start Program megjelenése egy hónap alatt érezhetően átrendezte a keresletet és az árképzést. Legújabb cikkünkben egy konkrét példán keresztül próbáltuk szemléltetni, mire kell számítania annak, aki él ezzel a lehetőséggel.
A tiszapüspöki „piramis” sokakat megtévesztett – mi lerántjuk a leplet
Nem mindennapi látvány tárul azok elé, akik Tiszapüspöki felé tartva fürkésző tekintetüket jobbra szegezik. A már messziről látszódó óriási sárga halom egy titokzatos piramis építésének korai fázisát idézi.
Meglátta a kosarat és engedett a kísértésnek, pedig akkor még nem is sejtette mennyi pénzt talál benne
Megtalálta a fonott kosarat a piaci parkolóban, zsebre tette a benne lévő 104 ezret, a pénztárcát, a mobilt és a bankkártyát pedig később egy árokba hajította. A vádirat szerint a lopás Tiszafüreden 2025. augusztus 16-án reggel történt a Piac tér mellett
Trófeák, halak, vaku-villanás, így néz ki, amikor a természet beköltözik a moziba
Kürtök szólnak, bográcsos ételek illata csalogat, a Korda Sándor Filmszínház környékén első alkalommal igazi természetközeli show pörög. A horgász-vadász kiállítás Túrkevén óriásakváriumokkal, élethű trófeákkal és látványos bemutatókkal vonzza a figyelmet. Bent többek közt kiállítások, előadások és horgászstandok, kint különböző programok várják az érdeklődőket.
Otthona közelében csaptak le rá a rendőrök, saját vevője buktatta le a tiszaburai dílert
Egy rutinellenőrzésnek indult, de komoly rajtaütés lett belőle: a rendőrök Jászladányon drogot és egy dílert is találtak. A DELTA Program újabb sikeres akciót könyvelhet el.
Fekete hamukupac és elszenesedett cipők az út szélén, senki sem nyúl az összeégett autóhoz
A látvány miatt folyamatosan csak a kérdések kattoghatnak a fejekben: három hete történt a döbbenetes baleset, de a nyomai még mindig láthatóak a 4-es út 130-as kilométerszelvényénél. Nagy talány, miért nem vitték már el a magára maradt, kiégett autót...