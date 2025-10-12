október 12., vasárnap

Összefoglaló

1 órája

Egyre gyorsabban emelkednek a használt lakások árai vármegyénkben – ennyibe kerül most egy szolnoki ingatlan

Címkék#Korda Sándor Filmszínház#horgász vadász#természetvédelem#start program

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: gyorsuló ütemben emelkednek az ingatlanárak Szolnokon. A jászkunsági vármegyeszékhelyen a kisebb használt lakásokat keresik Fotó: Gábor Zoltán / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Gyorsuló ütemben drágulnak a használt lakások vármegyénkben is – ennyiért lehet most Szolnokon ingatlant venni

A keleti országrész kezd felzárkózni a nyugatihoz, legalábbis ami a használt lakások és házak tarifáját illeti. Az ingatlanárak Szolnokon is jelentősen drágultak az elmúlt 12 hónapban.

Szennyvíz a kertekben: komoly beruházást tervez a szolgáltató a régóta fennálló probléma megoldására

Feltört a szennyvíz Újszász egyik utcájában egy kertben. A kellemetlen eset nem egyszer fordult elő, ráadásul több ingatlant is érintett. A szennyvízprobléma most megoldódhat. Mutatjuk, milyen beruházást tervez ennek érdekében a szolgáltató.

„Ennek a lánynak nincs arca” – megrázó vallomást tett Kis Judy

Judy egy visszaemlékező posztban osztott meg fotókat balesetéről és annak körülményeiről
Forrás: Kis Judy Instagram-oldala

Szinte nem volt arca, mégis visszatért a színpadra – Kis Judy felépülése mindenkit lenyűgözött.

A jogosítvány nem való mindenkinek - főleg annak nem, aki összekeveri a pedálokat, és nekimegy a szomszéd házának

Az időskori vezetés esetén nőhet a rizikófaktor – de fiatalok közül sem való mindenkinek a jogosítvány Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Gyengülnek a reflexei? Úgy érzi megkoptak a koordinációs képességei? Lehet, hogy ezek a jelek arra figyelmeztetnek, hogy ideje abbahagyni az autóvezetést. Az időskori vezetés Magyarországon szigorú szabályokhoz kötött, de mint megtudtuk: egyáltalán nem korfüggő, hogy valaki jól, vagy rosszul vezet.

Teljes útzár az M4-esen – több autó ütközött hajnalban

Police,Cars,At,Night.,Police,Car,Chasing,A,Car,At
Fotó: Shuterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Az M4-es autópálya ezen szakaszát teljesen lezárták a baleset miatt.

Okosparkot alakítottak ki, megújult a művelődési ház - félmilliárdos fejlesztés ért révbe Ladányon

Egy közel félmilliárdos projektet adtak át szeptember 26-án, pénteken Jászladányon. A fejlesztés a művelődési házat is érintette Fotó: Pócs János facebook oldala

Újabb sikeres beruházás valósult meg pályázati forrásból Jászladányon. Az „Élhető települések” projekt fejlesztéseit ünnepélyes keretek között adták át.

Tizedszer dübörögtek a traktorok a karcagi Erzsébet-ligetben

Fotó: Daróczi Erzsébet

Tizedik alkalommal rendezték meg a Karcagi Traktoros Ügyességi Versenyt az Erzsébet-ligetben, ahol karcagi, berekfürdői és kunhegyesi traktorosok mérték össze tudásukat. A látványos megmérettetésen a gyorsaság és a pontosság döntött, a jó hangulatról pedig a Dupla KáVé gondoskodott.

 

