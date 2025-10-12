1 órája
Egyre gyorsabban emelkednek a használt lakások árai vármegyénkben – ennyibe kerül most egy szolnoki ingatlan
A keleti országrész kezd felzárkózni a nyugatihoz, legalábbis ami a használt lakások és házak tarifáját illeti. Az ingatlanárak Szolnokon is jelentősen drágultak az elmúlt 12 hónapban.
Szennyvíz a kertekben: komoly beruházást tervez a szolgáltató a régóta fennálló probléma megoldására
Feltört a szennyvíz Újszász egyik utcájában egy kertben. A kellemetlen eset nem egyszer fordult elő, ráadásul több ingatlant is érintett. A szennyvízprobléma most megoldódhat. Mutatjuk, milyen beruházást tervez ennek érdekében a szolgáltató.
„Ennek a lánynak nincs arca” – megrázó vallomást tett Kis Judy
Szinte nem volt arca, mégis visszatért a színpadra – Kis Judy felépülése mindenkit lenyűgözött.
A jogosítvány nem való mindenkinek - főleg annak nem, aki összekeveri a pedálokat, és nekimegy a szomszéd házának
Gyengülnek a reflexei? Úgy érzi megkoptak a koordinációs képességei? Lehet, hogy ezek a jelek arra figyelmeztetnek, hogy ideje abbahagyni az autóvezetést. Az időskori vezetés Magyarországon szigorú szabályokhoz kötött, de mint megtudtuk: egyáltalán nem korfüggő, hogy valaki jól, vagy rosszul vezet.
Teljes útzár az M4-esen – több autó ütközött hajnalban
Az M4-es autópálya ezen szakaszát teljesen lezárták a baleset miatt.
Okosparkot alakítottak ki, megújult a művelődési ház - félmilliárdos fejlesztés ért révbe Ladányon
Újabb sikeres beruházás valósult meg pályázati forrásból Jászladányon. Az „Élhető települések” projekt fejlesztéseit ünnepélyes keretek között adták át.
Tizedszer dübörögtek a traktorok a karcagi Erzsébet-ligetben
Tizedik alkalommal rendezték meg a Karcagi Traktoros Ügyességi Versenyt az Erzsébet-ligetben, ahol karcagi, berekfürdői és kunhegyesi traktorosok mérték össze tudásukat. A látványos megmérettetésen a gyorsaság és a pontosság döntött, a jó hangulatról pedig a Dupla KáVé gondoskodott.