Tűz Cibakházán: percek alatt lángokban állt az épület, három gázpalackot mentettek ki

Összefoglaló: leégett egy tároló Cibakházán

Forrás: Tiszaföldvár ÖTP

Percek alatt minden lángba borult: három gázpalackot is kimentettek az égő cibakházi épületből

Kigyulladt egy közel húsz négyzetméteres melléképület hétfő reggel Cibakházán.

Nem minden hős visel köpenyt: ezúttal itt bukkant fel a szolnoki jótevő – sokakat boldoggá tett

Balogh Máté a Lengyel Antal téren viszi véghez legújabb kezdeményezését

Forrás: Balogh Máté

Balogh Máté újabb nemes cselekedetével szépítette meg Szandaszőlős egyik központi helyszínét. A fiatal már múlt héten hozzálátott a Lengyel Antal tér rendbetételéhez, október 11-én pedig be is fejezték a munkát.

Gyászol a Jászkunság: elhunyt a vármegyei címzetes főjegyző

Döbbenet és gyász: elhunyt a vármegyei főjegyző, Rentzné dr. Bezdán Edit

Forrás: Szalay Ferenc Facebook-oldala

Tragikus hírről számolt be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati Hivatal. Döbbenettel adták hírül a mérhetetlen veszteségről: elhunyt a vármegyei főjegyző.

Kedvezőbb hitel, de szigorúbb feltételek – ezekre kell figyelnünk, ha élnénk a 3 százalékos lehetőséggel

Nagy fellendülés történt az elmúlt hetekben az ingatlanpiacon. A 3 százalékos Otthon Start Program megjelenése alaposan átrendezte a keresletet és az árképzést, miközben több, a piacitól eltérő feltétellel is számolni kell. Melyek ezek a feltételek, mit vizsgál a bank, mire kell figyelni? Cikkünkből most megtudhatja!

Hatalmas baleset a Tisza-tónál: mentőhelikopter vitte el az egyik sérültet

Életveszélyes sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították kórházba a poroszlói baleset egyik résztvevőjét. Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze hétfőn délután Poroszlónál. Egy ember életveszélyesen megsérült, érte mentőhelikopter érkezett.

Két szolnoki vendéglátóhelyen is bajt okozott a fiatal, rendőrök mentek érte

Forrás: Police.hu

A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt, aki az elmúlt hetekben három helyre is betört Szolnokon.

Trófeák, halak, vaku-villanás, így néz ki, amikor a természet beköltözik a moziba

A horgász-vadász kiállítás Túrkevén a természetvédelemről is szólt Fotó: Mészáros János

Kürtök szólnak, bográcsos ételek illata csalogat, a Korda Sándor Filmszínház környékén első alkalommal igazi természetközeli show pörög. A horgász-vadász kiállítás Túrkevén óriásakváriumokkal, élethű trófeákkal és látványos bemutatókkal vonzza a figyelmet. Bent többek közt kiállítások, előadások és horgászstandok, kint különböző programok várják az érdeklődőket.




































