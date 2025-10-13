1 órája
Tűz Cibakházán: percek alatt lángokban állt az épület, három gázpalackot mentettek ki
Kigyulladt egy közel húsz négyzetméteres melléképület hétfő reggel Cibakházán.
Nem minden hős visel köpenyt: ezúttal itt bukkant fel a szolnoki jótevő – sokakat boldoggá tett
Balogh Máté újabb nemes cselekedetével szépítette meg Szandaszőlős egyik központi helyszínét. A fiatal már múlt héten hozzálátott a Lengyel Antal tér rendbetételéhez, október 11-én pedig be is fejezték a munkát.
Gyászol a Jászkunság: elhunyt a vármegyei címzetes főjegyző
Tragikus hírről számolt be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati Hivatal. Döbbenettel adták hírül a mérhetetlen veszteségről: elhunyt a vármegyei főjegyző.
Kedvezőbb hitel, de szigorúbb feltételek – ezekre kell figyelnünk, ha élnénk a 3 százalékos lehetőséggel
Nagy fellendülés történt az elmúlt hetekben az ingatlanpiacon. A 3 százalékos Otthon Start Program megjelenése alaposan átrendezte a keresletet és az árképzést, miközben több, a piacitól eltérő feltétellel is számolni kell. Melyek ezek a feltételek, mit vizsgál a bank, mire kell figyelni? Cikkünkből most megtudhatja!
Hatalmas baleset a Tisza-tónál: mentőhelikopter vitte el az egyik sérültet
Egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze hétfőn délután Poroszlónál. Egy ember életveszélyesen megsérült, érte mentőhelikopter érkezett.
Két szolnoki vendéglátóhelyen is bajt okozott a fiatal, rendőrök mentek érte
A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt, aki az elmúlt hetekben három helyre is betört Szolnokon.
Trófeák, halak, vaku-villanás, így néz ki, amikor a természet beköltözik a moziba
Kürtök szólnak, bográcsos ételek illata csalogat, a Korda Sándor Filmszínház környékén első alkalommal igazi természetközeli show pörög. A horgász-vadász kiállítás Túrkevén óriásakváriumokkal, élethű trófeákkal és látványos bemutatókkal vonzza a figyelmet. Bent többek közt kiállítások, előadások és horgászstandok, kint különböző programok várják az érdeklődőket.