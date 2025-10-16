október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

A kislány remegve állt, amikor az idegen odalépett mellé, és kérdést tett fel neki

Címkék#vízművek#biztonság#csapvíz#hírek

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: a kislány zaklatása megrázta a város lakóit Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Reszketett a félelemtől a kislány, amikor az idegen odalépett mellé és feltette neki a kérdést

Egy gyermektől kért pénzt egy férfi Tiszaföldvár központjában. A kislány zaklatása nagy felháborodást és félelmet váltott ki.

Fertőző májgyulladás: nem szabad Szolnokon csapvizet inni? – itt a vízmű válasza

DM-201802-17-1850012
Fotó: Kuklis István/ Délmagyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Cáfolja a közösségi médiában terjedő hírt a vízmű: biztonsággal fogyasztható az ivóvíz Szolnokon. Mindezt azokra a híresztelésekre reagálva közölték, amelyek szerint fertőző májgyulladás miatt embereket vittek volna kórházba Szolnokról, továbbá hogy emiatt ihatatlan lenne a csapvíz a vármegyeszékhelyen.

Gőzerővel dolgoznak a munkagépek egy 200 milliós beruházás helyszínén, a Jászságban

Megújul a Jászdózsa és Jászárokszállás közötti bekötőút. A jászsági útfelújítás a Magyar Falu Program támogatásával valósul meg Fotó: Baranyi Sándor Facebook-oldala

Több mint két évtizedet vártak arra a helyiek, hogy elkezdődjön a Jászdózsa és Jászárokszállás közötti bekötőút rekonstrukciója, mely több ütemben valósul meg. A jászsági útfelújítás célja a közlekedésbiztonság, a települések jobb megközelítése és az életminőség javítása.

Hamarosan gigászi felhajtás kezdődik a szolnoki Hetényi kórházban, itt a hatalmas bejelentés!

Megújul  Hetényi Géza kórház, jelentette be Facebook-oldalán dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő Forrás: ÚN Archív

Erre várt mindenki! A szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet négy épülete is megújul, az energetikai korszerűsítéssel olcsóbbá válik a fenntartásuk is – tájékoztatott csütörtökön délelőtt közösségi oldalán dr. Kállai Mária.

Komoly fejlesztésekbe kezdtek a temetőben, sok pedig még hátra van – itt vannak a részletek

A temetői fejlesztésekről Gáspár István plébános és Lits László ügyvezető (NHSZ) tartott sajtótájékoztatót
Fotó: Mészáros János

Közeledik a Mindenszentek és a Halottak napja. Az elkövetkező időszakban sokan keresik fel a szeretteik sírját, emlékhelyét. Nagy lesz a forgalom a szolnoki temetőben is, ahol a látogatók ebben az esztendőben több újdonsággal találkozhatnak. Fejlesztések a temetőben: cikkünkből most kiderült, mik ezek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu