A kislány remegve állt, amikor az idegen odalépett mellé, és kérdést tett fel neki

Reszketett a félelemtől a kislány, amikor az idegen odalépett mellé és feltette neki a kérdést
Egy gyermektől kért pénzt egy férfi Tiszaföldvár központjában. A kislány zaklatása nagy felháborodást és félelmet váltott ki.
Fertőző májgyulladás: nem szabad Szolnokon csapvizet inni? – itt a vízmű válasza
Cáfolja a közösségi médiában terjedő hírt a vízmű: biztonsággal fogyasztható az ivóvíz Szolnokon. Mindezt azokra a híresztelésekre reagálva közölték, amelyek szerint fertőző májgyulladás miatt embereket vittek volna kórházba Szolnokról, továbbá hogy emiatt ihatatlan lenne a csapvíz a vármegyeszékhelyen.
Gőzerővel dolgoznak a munkagépek egy 200 milliós beruházás helyszínén, a Jászságban
Több mint két évtizedet vártak arra a helyiek, hogy elkezdődjön a Jászdózsa és Jászárokszállás közötti bekötőút rekonstrukciója, mely több ütemben valósul meg. A jászsági útfelújítás célja a közlekedésbiztonság, a települések jobb megközelítése és az életminőség javítása.
Hamarosan gigászi felhajtás kezdődik a szolnoki Hetényi kórházban, itt a hatalmas bejelentés!
Erre várt mindenki! A szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet négy épülete is megújul, az energetikai korszerűsítéssel olcsóbbá válik a fenntartásuk is – tájékoztatott csütörtökön délelőtt közösségi oldalán dr. Kállai Mária.
Komoly fejlesztésekbe kezdtek a temetőben, sok pedig még hátra van – itt vannak a részletek
Közeledik a Mindenszentek és a Halottak napja. Az elkövetkező időszakban sokan keresik fel a szeretteik sírját, emlékhelyét. Nagy lesz a forgalom a szolnoki temetőben is, ahol a látogatók ebben az esztendőben több újdonsággal találkozhatnak. Fejlesztések a temetőben: cikkünkből most kiderült, mik ezek.