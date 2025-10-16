A kislány remegve állt, amikor az idegen odalépett mellé, és kérdést tett fel neki

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: a kislány zaklatása megrázta a város lakóit Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Reszketett a félelemtől a kislány, amikor az idegen odalépett mellé és feltette neki a kérdést

Egy gyermektől kért pénzt egy férfi Tiszaföldvár központjában. A kislány zaklatása nagy felháborodást és félelmet váltott ki.

Fertőző májgyulladás: nem szabad Szolnokon csapvizet inni? – itt a vízmű válasza

Fotó: Kuklis István/ Délmagyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Cáfolja a közösségi médiában terjedő hírt a vízmű: biztonsággal fogyasztható az ivóvíz Szolnokon. Mindezt azokra a híresztelésekre reagálva közölték, amelyek szerint fertőző májgyulladás miatt embereket vittek volna kórházba Szolnokról, továbbá hogy emiatt ihatatlan lenne a csapvíz a vármegyeszékhelyen.

Gőzerővel dolgoznak a munkagépek egy 200 milliós beruházás helyszínén, a Jászságban

Megújul a Jászdózsa és Jászárokszállás közötti bekötőút. A jászsági útfelújítás a Magyar Falu Program támogatásával valósul meg Fotó: Baranyi Sándor Facebook-oldala

Több mint két évtizedet vártak arra a helyiek, hogy elkezdődjön a Jászdózsa és Jászárokszállás közötti bekötőút rekonstrukciója, mely több ütemben valósul meg. A jászsági útfelújítás célja a közlekedésbiztonság, a települések jobb megközelítése és az életminőség javítása.

Hamarosan gigászi felhajtás kezdődik a szolnoki Hetényi kórházban, itt a hatalmas bejelentés!

Megújul Hetényi Géza kórház, jelentette be Facebook-oldalán dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő Forrás: ÚN Archív

Erre várt mindenki! A szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet négy épülete is megújul, az energetikai korszerűsítéssel olcsóbbá válik a fenntartásuk is – tájékoztatott csütörtökön délelőtt közösségi oldalán dr. Kállai Mária.

Komoly fejlesztésekbe kezdtek a temetőben, sok pedig még hátra van – itt vannak a részletek

A temetői fejlesztésekről Gáspár István plébános és Lits László ügyvezető (NHSZ) tartott sajtótájékoztatót

Fotó: Mészáros János

Közeledik a Mindenszentek és a Halottak napja. Az elkövetkező időszakban sokan keresik fel a szeretteik sírját, emlékhelyét. Nagy lesz a forgalom a szolnoki temetőben is, ahol a látogatók ebben az esztendőben több újdonsággal találkozhatnak. Fejlesztések a temetőben: cikkünkből most kiderült, mik ezek.