Megkezdődött a járdafelújítás Tiszaderzsen

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: megkezdődött Tiszaderzsen a Fő út járdafelújítása Fotó: Facebook.com / Tiszaderzs település

Fontos járdafelújítás kezdődött el Tiszaderzsen

Átmenetileg bosszúságot okozhat, később örömet a tiszaderzsi Fő út járdafelújítása.

Hatalmas kamionbaleset az M4-esen: mentőhelikopter landolt a helyszínen, le kellett zárni a pályát

Baleset történt az M4-es autóúton Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Baleset történt az M4-es autóúton, a főváros felé tartó oldalon. A hatóságok teljes pályazárat rendeltek el az érintett szakaszon.

Példaértékű munkájáért tüntették ki a karcagi vállalkozót – a vármegye legnagyobb elismerését kapta

Ünnepélyes keretek között adták át a díjat a karcagi városházán Fotó: Daróczi Erzsébet

A vármegye külgazdasági kapcsolatainak fejlesztéséért és a közösségért végzett kiemelkedő munkáért odaítélt elismerést hétfőn adtak át a karcagi városházán.

Közlekedők, figyelem: itt a bejelentés! Fontos kapuk nyílnak meg Jászkunságban

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közzétette, mikor nyitják ki a gátsorompókat Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Bejelentették! A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közzétette, mikor nyitják ki a gátsorompókat. Mutatjuk.

Különleges jelenségre lettek figyelmesek a Tisza mellett sétálók

Fotó: Mészáros János

Ahogy beköszöntöttek az őszi hajnalok, különleges természeti jelenség figyelhető meg a Tiszánál.



