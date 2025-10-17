43 perce
Megkezdődött a járdafelújítás Tiszaderzsen
Fontos járdafelújítás kezdődött el Tiszaderzsen
Átmenetileg bosszúságot okozhat, később örömet a tiszaderzsi Fő út járdafelújítása.
Hatalmas kamionbaleset az M4-esen: mentőhelikopter landolt a helyszínen, le kellett zárni a pályát
Baleset történt az M4-es autóúton, a főváros felé tartó oldalon. A hatóságok teljes pályazárat rendeltek el az érintett szakaszon.
Példaértékű munkájáért tüntették ki a karcagi vállalkozót – a vármegye legnagyobb elismerését kapta
A vármegye külgazdasági kapcsolatainak fejlesztéséért és a közösségért végzett kiemelkedő munkáért odaítélt elismerést hétfőn adtak át a karcagi városházán.
Közlekedők, figyelem: itt a bejelentés! Fontos kapuk nyílnak meg Jászkunságban
Bejelentették! A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közzétette, mikor nyitják ki a gátsorompókat. Mutatjuk.
Különleges jelenségre lettek figyelmesek a Tisza mellett sétálók
Ahogy beköszöntöttek az őszi hajnalok, különleges természeti jelenség figyelhető meg a Tiszánál.