Összefoglaló

2 órája

Kiderült, ki halt meg a kengyeli horrorbalesetben

Összefoglaló: szörnyű baleset helyszíne
Forrás: Tiszaföldvár ÖTP

Halálos motorbaleset Kengyelnél: híresség a tragédia áldozata

Ahogy arról korábban beszámoltunk, tragikus motorbaleset történt vasárnap Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Bagimajor és Kengyel között. A balesetben egy harmincas éveiben járó motoros vesztette életét. A helyszínre riasztott mentők minden igyekezetük ellenére sem tudták megmenteni a férfit – erősítette meg a hírt az Országos Mentőszolgálat.

Tiszaföldváron most mindenki az öt hónapos Dominikért küzd, a Tűzoltó utcai kórteremből üzent az édesanya

Az egyik legnagyobb szülői félelem: mi van, ha súlyos beteg a gyerekem?
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Tűzoltó utcai Gyermekklinikán ápolják a tiszaföldvári kisfiút, akinél akut limfoid leukémiát diagnosztizáltak. Édesanyja őszintén mesélt a jelenlegi helyzetről, a város pedig „Fogjunk össze Dominikért” felhívással gyűjt a gyógyulásáért.

Kilométerekről látszott a füstfelhő, szénné égett egy autó az M4-esen

Egy gépkocsi égett ki az M4-es autóúton vasárnap délután Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldala

Már kilométerekről látszott a füst. Egy gépkocsi égett az M4-es autóúton vasárnap délután. A lángok elképesztő pusztítást végeztek.

Most a korán kelők járnak jól: aki fenn lesz hajnalban, nem fogja megbánni

Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, érkezik az Orionid meteorraj
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Különleges látványt tartogat az égbolt a hajnali órákban. Október 21–én éri el a csúcspontját az Orionidák meteorraj.

Egy hétig csendben figyelték az autósokat, és furcsa mintázat rajzolódott ki a Jászkunságban

Az elmúlt napokban vármegyénkben is fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartott a rendőrség. Elég sokan mobiloztak vezetés közben Forrás:  Illusztráció / MW archív

A hatóság ismét az utakra fókuszált. Az elmúlt napokban vármegyénkben is fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartott a rendőrség, melynek most megmutatjuk az eredményeit.

58 évesen távozott a legendás sportoló, Szolnok is gyászol

Köves Csaba búcsúztatása
A közelmúltban „fiatalon” elhunyt Köves Csaba vívóra emlékeztek a szolnoki B. Nagypál Vívócsarnokban a hajdani sporttársak és a jelenkor utánpótlás-palántái
Fotó: Mészáros Géza

Gyertyák fénye és pengék csengése búcsúztatta Szolnokon Köves Csabát, a város neveltjét. A kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok, Európa-bajnoki ezüstérmes kardvívó 58 évesen, 2025. október 10-én hunyt el. Egykori pályatársak, ismerősök, hajdani és jelenkori barátok, tisztelők, illetve a Veterán Vívás Barátai közösségi oldal követői közül többen is, a mai B. Nagy Pál Vívócsarnokban tartották a közelmúltban elhunyt Köves Csaba emlékestjét.

 

